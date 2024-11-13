На Курахівському напрямку відбили 47 атак ворога: карта бойових дій за 13 листопада

Росіяни продовжують намагатись наступати та захопити нові українські території. Водночас наші захисники тримають оборону та дають ворогу гідну відсіч.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на напрямках фронту

За минулу добу на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Він намагався просунутись уперед поблизу Новомихайлівки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки. Іноді він застосовував авіацію.

На Торецькому напрямку відбили 11 атак: дивіться карту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора в районі населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться карту

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

Росіяни атакують поблизу Іллінки: дивіться карту

На Времівському напрямку росіяни здійснили 15 штурмів наших позицій у районах Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Там українські воїни стримали 20 атак загарбників. Також російська армія не припиняє бомбардування власних територій: за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 24 авіаудари із застосуванням 34 КАБів.

Росіяни зазнають втрат

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, чотири артилерійські засоби та два інших важливих об’єкти російських загарбників.