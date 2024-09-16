Бої в Українську та просування ворога біля Куп'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають важкі бої. Особливо складною ситуація залишається на Донеччині, де Сили оборони намагаються стримувати ворожу навалу.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 9 по 15 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Контратака росіян на Курщині та новий прорив ЗСУ

Минулого тижня ворожі війська пішли у контрнаступ в Курській області на північному фланзі плацдарму Сил оборони. У результаті штурмових дій ворог захопив Снагость з навколишніми селами та просунувся до села Любимівка. Водночас Сили оборони просунулися вглиб Курської області, проте невідомою залишається ситуація в селі Крем'яне, тому воно у сірій зоні.

Також, ймовірно, Сили оборони прорвали кордон між Тьоткіним та раніше захопленим плацдармом в Глушковському районі області. Поки що кілька прикордонних сіл у сірій зоні.

Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Штурми ворога на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують штурмові дії в районах Синьківки, Колесниківки та Глушківки, а також біля Степової Новоселівки та Новоселівського.

Ворогу вдалося зайти у Синьківку та окупувати північні околиці села. Варто відзначити, що воно розташоване за 8 кілометрів від Куп'янська. Ворог намагається продовжувати просування й не відмовляється від наміру повторно окупувати Куп'янськ.

Також ворог впритул підійшов під села Колесниківка та Глушківка. Від річки Оскіл ворога відділяють 5 кілометрів.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Луганщині

Новоселівське та Макіївка – два села Луганської області, на які припадають основні штурми ворога. Окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі області, тому села на заході Луганщини є ціллю.

Упродовж минулого тижня, на жаль, окупаційні війська зайшли в село Макіївка та захопили частину населеного пункту. Ворог продовжує атакувати, аби повторно окупувати це село.



Як змінилася ситуація в Макіївці / Карта DeepStateMAP

Бої на Краматорському напрямку

Складною ситуація залишається і в Часовому Яру на Донеччині, де Сили оборони докладають усіх зусиль, аби ворог не просунувся у місті. Однак окупанти продовжують тиснути на Калинівку, що на північ від міста. Упродовж минулого тижня ворог зумів там просунутися.

Також ворог просунувся біля Кліщіївки, що на південному сході від Часового Яру. Перебування окупаційних військ у селі не підтверджено, проте воно повністю перейшло у сіру зону.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Нью-Йорку

Тижнем раніше Сили оборони провели контратаку в районі сіл Неліпівка та Нью-Йорк на Донеччині. Проте ворог не полишає спроб просунутися на цьому напрямку, тому минулого тижня повторно захопив кілька позицій в цьому районі.

Водночас просувань ворога в Торецьку та на околицях не зафіксовано. Сили оборони роблять все для стримування окупантів.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Покровському напрямку

Ситуацію на Покровському напрямку варто розглядати окремо на двох ділянках. Перша – лінія від Воздвиженки до Лисівки у напрямку Мирнограда та Покровська. Там зберігається тенденція до стабілізації фронту. Минулого тижня окупанти просунулися в Гродівці та в напрямку Лисівки. Тобто силам оборони вдається стримувати ворожі війська. Однак окупанти обстрілюють усі прифронтові населені пункти, рівняючи їх з землею.



Ситуація в районі Покровська та Мирнограда / Карта DeepStateMAP

У районі Селидового та Українська ситуація складніша. Селидове повністю залишається під контролем України, проте ворог тисне на села біля міста – Маринівку та Михайлівку і на південний схід від міста. Там минулого тижня окупанти мали просування. Не виключено, що намір росіян полягає в оточенні Селидового.

Минулого тижня ворог окупував Лисівку та Галицинівку, а також більшість міста Українськ. Захід міста у сірій зоні.



Ситуація в районі Селидового та Українська / Карта DeepStateMAP

Ворог планує наступ на Курахове

На Курахівському напрямку ситуація також стає складнішою. Загроза оточення для Сил оборони в районі Невельського, Желанного Першого та Желанного Другого зберігається. Крім того, минулого тижня ворог окупував Невельське, а також просунувся в Красногорівці. Північні околиці міста у сірій зоні, місто майже повністю окуповане. Поки тривають бої в Красногорівці, ворожі війська уже почали просування в напрямку Олександрополя та Гострого.

Активністю ворога на цьому напрямку вказує на те, що наступною ціллю росіян є місто Курахове. До східних околиць міста від лінії зіткнення залишилося понад 5 кілометрів.

Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої біля Вугледару

Ситуація в районі Вугледара загострюється. Окупанти тиснуть на навколишні села – Пречистівку, Водяне та Костянтинівку, плануючи обійти місто по флангах та оточити. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися з Пречистівки в напрямку Золотої Ниви, а також у Водяному та біля села.



Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Силам оборони потрібна постійна підтримка

Ситуація на фронті є динамічною – десь стабілізується, десь погіршується, однак це все не про кольори та стрілки на карті, а про реальних людей, які роблять усе для того, аби знищити ворога. Тому Силам оборони потрібна постійна підтримка, а проблеми не мають провокувати опускання рук, навпаки – мотивацію працювати на єдину мету.

Найменше, що може зробити кожен з нас, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.