ЗСУ оточують Урожайне та Роботине: як змінилась карта бойових дій за тиждень

Протягом тижня, що минув, Сили оборони України наростили й продовжили наступ на Півдні. Після незначної паузи просування продовжилося, і зараз українські війська близькі до оточнення Урожайного та Роботиного.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 6 – 13 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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Можливе оточення Роботиного

Від самого початку активного наступу українських сил, просування на південь від Оріхова було не таким активним, як на межі Запорізької та Донецької областей. Попри це, Сили оборони змогли звільнити кілька населених пунктів тут.

Нині ж наші військові впритул підійшли до Роботиного. У мережі навіть з'являлися кадри з цього села. Та Роботине досі контролюється росіянами. Щонайменше поки що – під контролем ЗСУ одразу два підходи до села.

ЗСУ близькі до оточення Роботиного: дивіться карту

Урожайне близьке до звільнення

Схожа ситуація нині й в Урожайному. Після звільнення Старомайорського відновлення контролю за цим селом стало лише питанням часу.

Звільнення Урожайного має стати логічним наступним кроком, адже це дозволить Силам оборони контролювати одразу дві дороги на Завітне Бажання та Старомлинівку.

Нині українські війська вже контролюють частину Урожайного. Втім, оточити угруповання росіян тут дещо складніше, адже є природна перешкода – річка Мокрі Яли.

Яка ситуація в Урожайному: дивіться карту

Контрнаступ на Луганщині

Збройні Сили України минулого тижня також вирішили показати росіянам, хто справжні господарі на Луганщині. Для цього використали ділянку фронту біля Кармазинівки, де раніше наступав ворог.

Крім раніше відбитих у росіян позицій, українські військові змогли просунутися ще далі в бік Кармазинівки. Загалом просування досягло майже 3 кілометрів за тиждень.

ЗСУ контратакували біля Кармазинівки: дивіться карту

Росіяни хочуть Куп'янськ

Тим часом не заспокоюється й ворог. Російські війська продовжують тиснути на українських оборонців на Куп'янському напрямку. Ворог дуже зацікавлений у тому, щоб прокласти нову лінію фронту через річку Оскіл.

І протягом минулого тижня в росіян тут було певне просування. Не можна сказати про якісь серйозні успіхи, але декілька посадок ворог таки зміг захопити.

Росіяни йдуть на Куп'янськ: дивіться карту