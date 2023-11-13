Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту

Попри думки багатьох скептиків, українські військові вже сьомий місяць поспіль продовжують поступове просування на Мелітопольському напрямку. Це показує, що ключовий задум росіян на Авдіївському й Куп'янському напрямках не вдався.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 5 – 12 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Наступ ЗСУ триває

Мелітопольський напрямок був одним з трьох ключових під час літньої наступальної кампанії Сил оборони України. На жаль, прорвати тут оборону противника досі не вдалося через щільне замінування території, а також укріплені оборонні рубежі.

Втім, українські сили досі мають успіхи на цій ділянці, продовжуючи поступово розширювати свій плацдарм довкола звільненого Роботиного. Протягом минулого тижня наші військові змогли покращити своє положення, просунувшись одразу на двох східних напрямках у бік Вербового та Новопрокопівки.

Попри відсутність гучних новин з нашої ділянки, триває важка робота зі знищення окупантів. Працюють малі групи, роблять вилазки до опорників, знищують особовий склад і техніку противника. Йде щоденна контрбатарейна боротьба, в якій у нас поки що спостерігається певна перевага,

– розповіли бійці 46 ОАЕМБр з цього напрямку.

Успіхи ЗСУ демонструють, що росіянам досі не вдалося досягти ключової мети в Авдіївці – заволодіти ініціативою й змусити українське командування перетягувати на цей напрямок усі можливі резерви.

Зовсім навпаки – зважаючи на успіхи Сил оборони на Запоріжжі, росіяни й самі не можуть зняти з цього напрямку власні резерви. Ця ситуація чудово демонструє фронт як єдиний механізм, де успіхи українських військових на одній ділянці прямо допомагають їхнім побратимам за сотні кілометрів.

ЗСУ просунулися біля Роботиного: дивіться карту

Росіяни тиснуть на Авдіївку

Попри відсутність повноцінної ініціативи, російське командування продовжує кидати свої війська на постійні штурми Авдіївки. І певні успіхи у ворога тут є. Хоча говорити про можливе оточення українських сил ще занадто рано, росіяни продовжують покращувати власний плацдарм у районі Красногорівки.

Схоже, що основні зусилля ворог концентрує на спробах захопити село Степове. Наразі росіяни підійшли вже впритул до цього села. Інтерес у ньому очевидний – рухатися з Красногорівки на південь у бік Авдіївки доволі складно через каскад озер на цій ділянці. Тож росіяни, імовірно, розраховують обійти їх.

Росіяни наступають на Авдіївку: дивіться карту

Ситуація на Куп'янському напрямку

Так само триває російський наступ і на Куп'янському напрямку. Щоправда, і тут успіхи ворога хіба що зовсім мінімальні. Протягом минулого тижня росіяни змогли несуттєво покращити тактичне положення на ділянках:

поблизу Крохмального,

південніше Першотравневого.

Попри відсутність успіхів у ворога, він продовжує свій наступ і на цьому напрямку. Крім того, скориставшись невеличкою паузою в наступальних діях українських військових на Бахмутському напрямку, ворог спробував контрнаступати в Кліщіївці.

Фактично, сьогодні весь фронт зводиться до того, що ледь не на всіх ділянках, де українські військові поки що не пішли в наступ, там пробують наступати росіяни. Втім, прогнозувати успіхи якоїсь зі сторін за умов відсутності переваги над противником – дуже невдячна справа.

Росіяни наступають на Куп'янському напрямку: дивіться карту