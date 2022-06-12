Ворожі спроби штурму на Донбасі, ЗСУ дають відсіч: карта бойових дій станом на 12 червня

Українські захисники та захисниці дають бій російським окупантам вже протягом 109 днів. Найважче протистояння – на Луганщині та Донеччині.

Інформацію про події на основних напрямах оприлюднили у Генштабі. Українські військові кажуть, що знищують противника на всіх ділянках фронту.

До теми Періоди активності окупантів на фронтах усе коротші, – Арестович пояснив, що це означає

Ситуація на головних напрямках

Волинський та Поліський напрями

Активних дій тут сили противника не проводили. Проте білоруська армія продовжує інженерне обладнання пунктів пропуску та розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

Сіверський напрям

Росіяни посилено охороняють кордон в Брянській та Курській областях. В Бєлгородській та Курській областях продовжили дію підвищеного рівня терористичної загрози. Українські позиції в прикордонних районах вороги обстрілювали з мінометів. Зокрема, під вогнем опинились і населені пункти Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

Харківський напрям

Аби скувати наші підрозділи, російські війська обстрілюють українські позиції. Окрім того – під ударом цивільна інфраструктура – неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Під авіаудар потрапило Мосьпанове.

Карта бойових дій на Харківщині / Фото Liveuamap

Основне про бойові дії на Донбасі

Слов'янський напрям: противник обстріляв з артилерії Петрівське, Нову Гусарівку, Курульку, Долину. Росіяни хочуть закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають.

противник обстріляв з артилерії Петрівське, Нову Гусарівку, Курульку, Долину. Росіяни хочуть закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. На Лиманському напрямку росіяни почали більше застосовувати артилерію, зокрема РСЗВ, а також проводять перегрупування.

росіяни почали більше застосовувати артилерію, зокрема РСЗВ, а також проводять перегрупування. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, проте успіху не мають. Тривають бойові дії в районі Тошківки.

окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, проте успіху не мають. Тривають бойові дії в районі Тошківки. Бахмутський напрям: росіяни обстріляли українські позиції з артилерії, мінометів поблизу Комишувахи, Гірського, Миколаївки, Білогорівки, Новолуганського. Авіацією ворог вдарив біля Покровського.

росіяни обстріляли українські позиції з артилерії, мінометів поблизу Комишувахи, Гірського, Миколаївки, Білогорівки, Новолуганського. Авіацією ворог вдарив біля Покровського. Українські захисники відбили наступ біля Врубівки, а також ворог був змушений відійти від Миколаївки та Василівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках вороги не вели активних бойових дій, проте продовжували обстрілювати інфраструктуру. Також росіяни розгортають тут додаткові підрозділи.

Ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

Південнобузький напрям

Противник намагається тут вести оборону, обстрілюючи українські війська з артилерії, мінометів та РСЗВ. Під ворожим вогнем опинились Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

Успіхи наших оборонців за попередню добу:

Противник втратив 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 7 безпілотників, понад 10 одиниць автомобільної техніки.

Українські оборонці знищили до 150 загарбників.

На Півдні авіація ЗСУ тричі вдарила по складах ворожої техніки та боєприпасів.

Також виконали багато завдань успішно і наші артилерійські підрозділи.

Карта бойових дій станом на 12 червня / Фото Liveuamap

Дивіться до теми: Арестович про контрнаступ на Запоріжжі