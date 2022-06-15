Невдачі росіян біля Бахмута та бої за Сєвєродонецьк: карта бойових дій на 15 червня

Російські війська не полишають спроб наступу на Донбас. Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання.

Українські захисники докладають всіх зусиль, щоб стримати загарбників. Про ситуацію на фронті станом на ранок 15 червня розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Активні бої точаться на Сході та Півдні України. Решту регіонів російське військо систематично атакує ракетами.



Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня / Скриншот Liveuamap

Ситуація у Сєвєродонецьку

Російські окупанти з усіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк, який став тимчасовим обласним центром Луганської області. Раніше вони навіть думали, що зроблять це до 1 червня, однак нахабний план ворога провалився. Тепер же очільник Кремля Володимир Путін поставив перед солдатами нове завдання – взяти місто до 22 червня.

Наразі у місті точаться запеклі бої. Збройні Сили України успішно відбили штурм окупантів у Сєвєродонецьку та Тошківці. Зауважимо, що на цьому напрямку путінські бійці активно обстрілювали позиції наших захисників. Вони гатили з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапила й цивільна інфраструктура.



У Сєвєродонецьку тривають важкі бої / Скриншот Liveuamap

Росіяни знову зазнали невдачі на Бахмутському напрямку

Останніми днями на Бахмутському напрямку вороже військо втрачає найбільше живої сили та техніки. 15 червня, на щастя, все без змін. Українські воїни знову відбили наступ. Цього разу загарбники хотіли просунутися у районі Миколаївки, Золотого-3, Новолуганського та Берестового, а натомість розбиті бігли на старі позиції. Тепер росіяни перегруповуються і планують новий наступ.

Додамо, що противник вів активний артилерійський обстріл по позиціях ЗСУ біля Устинівки, Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська.



Окупанти зазнали втрат на Бахмутському напрямку / Скриншот Liveuamap

До речі, плани загарбників провалилися й на Новопавлівському напрямку. Наші військові відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко, тому окупанти відійшли.

Ворог не дає ЗСУ просуватися на Харківщині

На Харківському напрямку окупаційні війська використовували авіацію, щоб не дати українським військовим просунутися до кордону з державою-агресоркою. Крім того, загарбники обстріляли низку населених пунктів та завдали авіаудару неподалік Мосьпанового.

Наразі тривають бої в районі Рубіжного.

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Слов'янський напрямок

Російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ. Вони вели вогонь з артилерії по Шевелівці, Вірнопіллі, Грушувасі та Новій Павлівці.

Наші військові успішно відбили ворожий штурм біля Богородичного та Долини. Наразі росіяни штурмують Краснопілля, бойові дії тривають.



Ситуація на Харківщині та Слов'янському напрямку / Скриншот Liveuamap

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