Ворог хоче оточити українські підрозділи біля Лисичанська: карта бойових дій на 26 червня

Бої за українську землю тривають вже кілька місяців. Гаряча фаза війни продовжується, але Збройні Сили України потужно відбивають ворога. Наступальні даї окупанти проводять на Донбасі.

Про те, які зміни відбулись на полі бою за останню добу повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Інформація станом ранок 26 червня.

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Яка ситуація біля кордону з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо дій збройних сил Білорусі не змінилась. Є висока загроза ракетних обстрілів, як з території, так і повітряного простору цієї країни.

Сіверський напрямок

Ворог обстрілював з артилерії прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Харківський напрямок

На цьому напрямку противник продовжує оборонятись. З артилерії росіяни гатили по районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

Карта бойових дій на Харківщині / Скриншот з Liveuamap

Ворог веде наступ на Слов'янському напрямку

Російські війська основні зусилля зосередили на веденні наступу в напрямку Довгенького та Мазанівки. Обстрілював місцеві села та селища зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Більше про ситуацію на Донбасі:

Донецький напрямок: ворог хоче оточити українські сили в районі Лисичанська. Парою Су-25 окупанти завдали удару біля Білої Гори. Обстрілювали населені пункти з артилерії.

ворог хоче оточити українські сили в районі Лисичанська. Парою Су-25 окупанти завдали удару біля Білої Гори. Обстрілювали населені пункти з артилерії. Краматорський напрямок: активних дій вороги не вели, проте обстрілювали зі ствольної артилерії територію біля Маяків, Пискунівки, Сіверська.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія веде бойові дії та обстрілює українські позиції, аби не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Під вогнем танків та ствольної артилерії опинились Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

Карта бойових дій на Донбасі / Скриншот з Liveuamap

Південнобузький напрямок

На Півдні противник прагне утримати зайняті рубежі та обстрілює наші підрозділи, аби запобігти їхньому перегрупуванню. Українська авіація б'є по скупченнях ворога, втрати уточнюють.

Карта бойових дій на Півдні / Скриншот з Liveuamap

Яка ситуація в Чорному та Азовському морях

Головні зусилля росіян – блокувати цивільне судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

В акваторії Чорного моря перебувають 2 носії крилатих ракет типу "Калібр".

Українські підрозділи продовжують успішне виконання завдань на цих напрямках.

Карта бойових дій / Скриншот з Liveuamap

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