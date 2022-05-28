Активний наступ на Донбас та штурм Сєвєродонецька: карта бойових дій станом на 28 травня

Збройні Сили України 94-ий день ведуть героїчну боротьбу проти російських окупантів. Найгарячішими точками на фронті є східні регіони.

Противник зазнає колосальних втрат, однак не полишає спроб наступу на деяких напрямках. Як виглядає карта бойових дій станом на 94-ий день війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Яка ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 травня, росіяни пішли в активний наступ на Донецькому напрямку. Вони завдають вогневого ураження українським підрозділам по всій лінії зіткнення. Також окупанти випускають ракети та збільшують інтенсивність дій оперативно-тактичної й армійської авіації.

На Лиманському напрямку ворожа армія гатить з мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вогнем накривають населені пункти Озерне та Діброва. Окупанти докладають зусиль, щоб закріпитися у Лимані.

Активні штурмові дії за підтримки артилерії ворог вів на Сєвєродонецькому напрямку. Росіяни намагалися взяти Осколонівку, Тошківку та Сєвєродонецьк. Однак наші бійці відбили ворожий наступ. Окупанти зазнали значних втрат і були змушені відступити на раніше зайняті позиції.

Російські солдати хочуть вийти в тил українських захисників на Бахмутському напрямку. Вони планують порушити шляхи логістичного забезпечення підрозділів. Гатячи артилерією та мінометами окупанти наступали на Нагірне, Василівку, Комишуваху та Відродження. На щастя, успіху вони не зазнали й повернулися.

Обстріли цивільної інфраструктури

На Авдіївському напрямку росіяни з артилерії обстрілювали населені пункти та цивільну інфраструктуру. Авіаудару завдали по Яковлівці, Авдіївці, Веселому і Кам'янці.

На Курахівському напрямку окупанти стріляли з реактивної та ствольної артилерії по підрозділах військових та мирних мешканцях в Мисливському, Мар'їнці та Павлівці.

Під вогонь потрапила й цивільна інфраструктура на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку тривають активні бої під час яких ворог обстрілює міста та села.



Карта бойових дій станом на 28 травня / Карта Liveuamap

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