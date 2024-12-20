Константинопольське окуповане: DeepState оновили карту й повідомили про просування росіян

Аналітики DeepState оновили карту бойових зіткнень в Україні. На жаль, ворогу знову вдалося досягти певного просування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті станом на 20 грудня

Так, DeepState вночі 6 грудня повідомили, що ворогу вдалося окупувати Костянтинопольське. Цей населений пункт розташований на Курахівському напрямку, а саме по сусідству з Успенівкою, яка нещодавно фігурувала у медіа зі згадками про "мішок".

Окрім цього, на тому таки Курахівському напрямку росіянам вдалося просунутися біля Зорі (північніше міста), а також біля Зеленівки (південніше міста та західніше Константинопольського).

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Окрім цього російська армія просунулася в Новооленівці.

Де розташована Новооленівка: дивіться на карті

Противник також мав успіх у Курській області, а саме біля Кругленького.

Де розташоване Кругленьке: дивіться на карті

До слова, в ОСУ "Хортиця" повідомили, що лише на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках наступає понад 150 тисяч окупантів. На Курахівському, наприклад, нараховується близько 35 – 36 тисяч одиниць особового складу.