Ворог просунувся поблизу чотирьох населених пунктів: оновлена мапа DeepState

Просування російських військ на території України, на жаль, не вщухає. Так, ворог наблизився до чотирьох населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Куди прориваються загарбники

Ресурс DeepState оновив карту 6 липня о 10 годині ранку. За даними їхніх аналітиків, росіяни мають просування у напрямках кількох населених пунктів.

Ворог просунувся біля Попового Яру, Ялти, Толстого та Веселого,

– йдеться у повідомленні.

Ворог біля Попового Яру: дивіться на карті

Ситуація поблизу Ялти: показуємо карту

Яка ситуація біля Толстого: дивіться на карті

Просування окупантів біля Веселого: дивіться на карті

Українські військові стримали ворожі штурми на кількох напрямках фронту. Загалом протягом доби відбулося 200 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках.

Окупанти також завдали одного ракетного удару, 65 авіаударів і здійснили понад 6 тисяч обстрілів по території України, зокрема з РСЗВ.