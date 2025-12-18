Україна та Росія просунулись на кількох напрямках одночасно: огляд фронту від ISW

Аналітики оцінили ситуацію та зміни на фронті в Україні. За 16 та 17 грудня українські захисники та російські війська просунулись на Харківщині та Донеччині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

За даними аналітиків, російські війська наступали на півночі Сумщини 17 грудня. Просувань вони там не досягли. Атаки також зафіксували на прикордонні Сумської та Курської областей.

На Харківщині противник безуспішно атакував на півночі області та в районі Великого Бурлука. Бої тривали поблизу Вовчанська, Прилипки, Вовчанських Хуторів, Мілового, Хатнього, Одрадного та в напрямках Обухівки й Колодязного. Змін лінії фронту не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку, за даними ISW, є просування обох сторін. Геолокаційні кадри свідчать про успіхи українських військових у центрі Куп'янська. Бої точилися поблизу самого міста, Голубівки, Курилівки та Куп'янська-Вузлового.

Росіяни атакували на Боровському та Слов'янсько-Лиманському напрямках. Успіху вони там не досягли. Зокрема, бої тривали поблизу Лимана, Новоселівки, Торського, Зарічного та Серебрянки.

На Сіверському напрямку російські війська, за даними аналітиків, змогли просунутися на південний захід від Ямполя. Бої тривали поблизу самого Сіверська та навколишніх населених пунктів.

Також Росія атакувала біля Костянтинівки, Дружківки та Добропілля. Як повідомили в Інституті, змін на цих напрямках не відбулось.

Бої тривали й на Покровському напрямку. Там українські захисники просунулися поблизу Рівного, а російські війська – північніше Покровська та в районі Новопідгородного. Атакував ворог біля Гришиного, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, в межах Мирнограда та населених пунктах поряд.

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували біля самої Новопавлівки, Дачного та Філії, але успіхів не досягли.

Зміни на фронті станом на 17 грудня / Карти ISW

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках також наступав ворог, але безрезультатно. Водночас поблизу Степногорська та на заході Оріхівського напрямку зафіксували просування росіян.

На Херсонському напрямку боїв не зафіксовано, повідомили аналітики.

Як змінилась ситуація станом на 17 грудня / Карти ISW

