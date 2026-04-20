ЗСУ тримаються біля Костянтинівки всупереч заявам Росії, – ISW про ситуацію на Донеччині

Російські війська й надалі прагнуть захопити усю Донецьку область. Попри активні обстріли та спроби штурмів українські Сили оборони утримують позиції, зокрема біля Костянтинівки.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на Донеччині?

Аналітики повідомили, що армія Росії продовжує наступати з метою захоплення усієї Донецької області, але без суттєвого результату.

Ворог безуспішно атакував на Слов'янському напрямку, в районах Костянтинівки-Дружківки, біля Покровська, Новопавлівки та Олександрівки.

Удари в районі Покровська / Карта ISW

Поблизу Лимана окупанти інтенсивно б'ють FPV-дронами. Начальник місцевої адміністрації Олександр Журавльов повідомив, що через масовані атаки майже неможливо відновити антидронові сітки.

Водночас геолокаційні дані свідчать про утримання позицій українськими бійцями на північному сході Костянтинівки. Аналітики вважають, що російські війська не змогли закріпитись поблизу позицій ЗСУ, а лише незначно інфільтрувались у цей район.

Ситуація біля Костянтинівки / Карти ISW

Паралельно Сили оборони били по важливих об'єктах для росіян у районі окупованого Маріуполя. Так, вночі 19 квітня під ударом були склади техніки поблизу Мангуша та Тополиного, додають аналітики.

