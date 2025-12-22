ЗСУ просунулися на Бєлгородщині та біля Покровська: звіт і карти ISW

І російська, й українська сторони за добу мали успіхи на фронті. Геолокаційні кадри вказують на велику кількість операцій на Донеччині, Сумщині та на Півдні України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилася лінія фронту?

Українські війська нещодавно здійснили наступ у прикордонному районі Бєлгородської області. Захисники пройшли в лісову місцевість до прикордонного Мухіного.

Росіяни діяли біля Олексіївки, однак контроль над населеним пунктом не змінився. Також ворог атакував у Курській та Сумській областях, зокрема біля Кіндратівки, Варачиного, Грабовського та у напрямку Рясного.

Окупанти провели атаки на Харківщині поблизу Сотницького Козачка, Вовчанська, Вільчі, Прилипки та Ізбицького.

Російські війська на Куп'янському напрямку днями атакували в районі Петропавлівки, Степової Новоселівки, Курилівки, Глушківки та Піщаного.

Ворог мав успіхи на ЛУганщині біля Новоплатонівки, Нової Кругляківки, Богуславки, Новоєгорівки, Ольгівки та Нововодяного, а також у напрямку Дружелюбівки та Степового.

На Лиманському напрямку російські росіяни провели бойові дії в межах Лимана, біля Середнього, у напрямку Дробишева, Корового Яру, Рідкодуба, Ставок, Колодязів і Зарічного.

Окупанти здійснили наступ на Сіверському напрямку поблизу самого Сіверська, Ямполя, Дронівки, Закітного, Кузьминівки, Виїмки та Бондарного.

Сили оборони утримують позиції на відтинку Костянтинівка – Дружківка, зокрема біля Щербинівки. Російські війська діють біля Предтечного, Костянтинівки, Віролюбівки, Міньківки, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру та Софіївки.

Нещодавно окупанти атакували на схід від Добропілля поблизу Шахового, Нового Шахового та Заповідного.

На Покровському напрямку українські війська просунулися вздовж траси Селидове – Покровськ. Водночас росіяни діють на північному заході Мирнограда та атакували біля Гришиного, Родинського, Сухецького, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Аналітики показали нові просування на лінії фронту / Карти ISW

Поблизу Новопавлівки фіксувалися російські атаки поблизу самого міста, Новосергіївки, Філії та Дачного.

На Олександрівському напрямку атаки ворога відбувалися в районі Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Іванівки, Піддубного, Олександрограда, Соснівки, Вербового, Привільного, Січневого та Вишневого.

Окупанти наступали на Радісне, Герасимівку, Андріївку, Нове Запоріжжя, Добропілля, Остапівське та на Зелене, Варварівку, Братське, Косівцеве та біля Злагоди, Привільного та Рибного, однак успіху не мали.

На Оріхівському напрямку окупанти просувалися в районі Новоандріївки, Щербаків, Малих Щербак, Степового, Степногірська та Приморського.

Де фіксується просування окупантів за 21 грудня?