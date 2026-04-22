Росія безрезультатно тисне на фронті, поки ЗСУ контратакують: огляд ситуації та карти ISW
- Російська армія продовжує атакувати українські позиції, але суттєвих просувань не досягає, оскільки українські сили контратакують.
- Бої тривають на різних напрямках, включаючи Сумську область, Харківщину, Слов'янський, Новопавлівський та Запорізький напрямки, але просування сторін обмежене.
Російська армія проводжує атакувати українські позиції на різних напрямках фронту. Сили оборони контратакують подекуди, тож суттєвих просувань противник не досягає.
Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті?
Аналітики повідомили, що 21 квітня росіяни наступали у Сумській області. Водночас українські бійці контратакували на південний схід від Сум. Зокрема, вони відбили механізований наступ противника вздовж кордону з Курською областю. Російські джерела заявляють про нібито просування в районах Миропілля, Проходів і Таратутиного.
На півночі Харківщини ISW зафіксувало активізацію атак та інфільтрацію росіян в районі Ветеринарного. Бої тривали біля Вовчанська, де Україна контратакувала.
Українські військові просунулись на Куп'янському напрямку, тоді як окупанти зберігають обмежену присутність у самому Куп'янську. А російські обстріли українських позицій на північному сході Подолу свідчать про відсутність росіян у цьому районі. Бої точились й в напрямку Борової, але без просувань сторін.
Ситуація на північному сході / Карти ISW
Російські війська посилили використання малих груп та дронів на Слов'янському напрямку. А українські оборонці просунулись в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на південний схід від Костянтинівки.
Всупереч заявам російського генштабу про захоплення Гришиного, за даними аналітиків, атаки в районі Добропілля та Покровська відбулись без просування. Аналогічна ситуація із боями на Новопавлівському напрямку та біля Олександрівки.
Бої точились також на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку та на заході області російські військові результатів не досягли.
На Херсонському напрямку наземних боїв не зафіксували.
Ситуація на фронті / Карти ISW
Інші новини з фронту
Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що найгарячішими ділянками фронту є Донеччині, а саме Покровський та Мирноградський напрямки. Там ЗСУ намагаються убезпечити свою логістику.
До того ж росіяни намагаються здійснювати мотоштурми та наступати на пікапах. Водночас українські оборонці ефективно зупиняють ворога, знищуючи техніку та окупантів FPV-дронами.