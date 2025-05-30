Тяжкі бої на Донеччині та натиск ворога на Курщині: карта бойових дій 30 травня

Російські загарбники не припиняють атакувати позиції Сил оборони на всіх ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація була на фронті за добу

На Харківському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

Що відбувається біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень, окупанти намагалися просунутись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

Як змінився фронт на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового та Щербаків.

Біля Зеленого Поля ворог мав успіх: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Тяжкі бої тривають у Курській області: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.