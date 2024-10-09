Найбільше ворог штурмує на Курахівському та Покровському напрямках: карта бойових дій 9 жовтня

Росія продовжує спроби захопити Україну, проте наші військові стримують ворога. Найбільше ворог намагався наступати на Курахівському та Покровському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, там відбулось 40 та 37 атак відповідно. Протягом минулої доби загалом на фронті зафіксували 172 бойових зіткнення.

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За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб ППО та один командний пункт російських загарбників.

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На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Також вороги атакували керованими авіаційними бомбами Харків, поранили мирних та пошкодили цивільну інфраструктуру.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. ЗСУ відбили штурмові дії росіян біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів та намагався вклинитися в оборону ЗСУ біля Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 2 штурмові дії російських загарбників біля Івано-Дар'ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку ворог атакував 4 рази в районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку Росія, активно застосовуючи авіацію, здійснила 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

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На Покровському напрямку українські бійці зупинили 37 штурмових і наступальних дій ворога в бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

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На Курахівському напрямку Збройні Сили України відбили 40 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Також вороги атакували у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

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На Времівському напрямку було 6 штурмів росіян позицій наших бійців у районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Росія марно атакувала наші війська 6 разів.

Триває операція в Курській області. Там авіація росіян далі рівняє з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіаударів 11 керованими авіаційними бомбами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявили.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії активно застосовував артилерію та авіацію по районах українських міст, селищ та сіл.

До речі, протягом минулої доби ЗСУ знищили 1 150 окупантів, знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та 12 одиниць спецтехніки окупантів.