Ворог рухається на Харківщині, – Deep State

Аналітики Deep State оновили карту фронту. Вони нарахували чотири ворожі просування.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Карта бойових дій від Deep State на вечір 13 лютого

У росіян є просування на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Ворог просунувся у Дворічній, Андріївці, біля Фиголівки та Бурлацького,

– мовиться в їхньому дописі.

Дивіться актуальні карти Deep State:

Що дає Генштаб

Відповідно до повідомлення Генштабу на 22 годину 13 лютого, росіяни 5 разів атакували позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Воїни відбили всі атаки.

На Покровському напрямку було найбільше атак – 35. Мова про атаки в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. 8 боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Тривають 5 боїв.