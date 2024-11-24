Росіяни просунулися в 12 населених пунктах на Курщині та Донеччині, – DeepState

Російська армія продовжує вести наступальні дії на фронті та подекуди має частковий успіх. Ворог просунувся у 12 населених пунктах на лінії бойового зіткнення у Курській області та на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням дані проєкту DeepState. Оновили свою мапу аналітики ввечері 23 листопада.

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Що кажуть у DeepState про ситуацію на фронті

За даними аналітиків, ворог мав певні просування на Курському напрямку, де наші захисники проводять операцію, а також на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог просунувся біля Гордіївки, Пушкіного, Юр'ївки, Петрівки, Романівки, Єлизаветівки, Роздольного, Великої Новосілки, Неліпівки, в Кругляківці, Іллінці та Берестках,

– написали в DeepState.

Яка ситуація біля Гордіївки у Курській області: дивіться на карті

Що відбувається біля Пушкіного на Покровському напрямку: дивіться на карті

Росіяни мали просування біля Юр'ївки: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Петрівки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Романівки: дивіться на карті

Ворог мав успіх біля Єлизаветівки: дивіться на карті

Яка ситуація біля Роздольного: дивіться на карті

Що відбувається біля Великої Новосілки: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Неліпівки: дивіться на карті

Росіяни мали успіхи в Кругляківці: дивіться на карті

Окупанти просунулися в Іллінці: дивіться на карті

Яка ситуація в Берестках: дивіться на карті

До слова, в попередньому оновленні карти фронту у DeepState розповідали, що ворог мав просування у 5 населених пунктах у Донецькій області. Мовиться про Велику Новосілку, Роздольне, Максимівку, Пустинку та Торецьк.