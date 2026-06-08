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8 червня, 07:22
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ЗСУ контратакували на Слов'янському напрямку та в районі Олександрівки: огляд і карти ISW

Владислав Кравцов

Українські захисники продовжують стримувати ворожу агресію на всіх ділянках фронту. На деяких напрямках на Сході ЗСУ вдалося навіть контратакувати.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Які зміни сталися на фронті до 8 червня?

Аналітики розповіли, що 7 червня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку. Водночас українські війська контратакували в цьому районі.

Також за даними експертів, російські війська продовжують проникати в Костянтинівку та поблизу неї. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2, 5, 6 та 7 червня, показують російських солдатів, які діють у північно-західній, західній, південно-західній та південній частинах Костянтинівки після російських місій з інфільтрації.

Українські сили утримують позиції на північ від Покровська, всупереч попереднім заявам Росії. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях у шахті на захід від Родинського (на північ від Покровська), районі, де раніше російські війська утримували позиції, але зрештою втратили їх.

Яка ситуація на фронті станом на 8 червня / Карти ISW

 

Окрім того, ЗСУ, ймовірно, зберігають свою присутність у південно-східній частині Новопавлівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська обстріляли будівлю у цьому районі села, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, проникли в район наявних українських позицій, а не зачистили їх.

6 та 7 червня російські війська продовжували наступальні операції на південний схід та схід від Олександрівки, тоді як українські війська контратакували в цьому районі.

На інших напрямках окупанти не мали просувань, хоч і проводили наступальні дії.

Нагадаємо, командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, "Перун" розповів, що українським бійцям останній місяць вдалось звільнити частину території Запорізької області. Йдеться про 12 квадратних кілометрів.

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