ЗСУ просуваються на Харківщині та Запоріжжі, ворог – під Костянтинівкою: звіт і карти ISW
- Українські війська здійснюють контратаки в Харківській та Запорізькій областях, зокрема на Куп'янському напрямку і півдні від Степногірська.
- Російські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках, зокрема біля Костянтинівки та Лимана, але не досягають суттєвого прогресу.
Українським військовим вдається здійснювати локальні контратаки у Харківській і Запорізькій областях. Водночас ворог просувається під Костянтинівкою, що у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни від 16 грудня.
До теми Унікальна операція у Куп'янську, критична ситуація в районі Покровська: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що відбувається на фронті на 16 грудня 2025 року?
- 15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти здійснювали атаки в Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки.
- Українські війська утримували позиції або просувалися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 грудня, свідчать, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися у західній частині Вовчанських Хуторів – районі, де, за попередніми даними, зберігається присутність російських військ.
- 14 та 15 грудня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Великого Бурлука у напрямку Обухівки та на південний схід від Великого Бурлука у напрямку Колодязного, але не просунулися вперед.
- 15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Водночас українські війська продовжують контратаки на цьому напрямку. Сержант-офіцер української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що українські війська звільнили кілька населених пунктів та прилеглих лісових масивів, і що підрозділи його бригади діють у північній частині Куп'янська.
Яка ситуація на фронті станом на 16 грудня 2025 року / Карти ISW
До речі, офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький пояснив в етері 24 Каналу, що Сили оборони України успішно контратакували в Куп'янську завдяки гарній підготовці та вагомій роботі розвідки. Також, за словами експерта, робота по флангах дає можливість виконувати поставлені завдання.
- Російські війська атакували на південний схід від Борової поблизу Новоєгорівки 14 та 15 грудня, але не просунулися вперед.
- Росіяни продовжували наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але не просунулися вперед. 14 та 15 грудня російські війська атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Дробишева, Середнього, Колодязів та Зарічного.
- Окупанти знову діяли на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 14 та 15 грудня російські війська атакували поблизу та в межах Сіверська, а також біля Дронівки, Ямполя, Озерного, Закітного, Серебрянки, Переїзного, Васюківки, Свято-Покровського та Різниківки.
- Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 та 14 грудня, свідчать про незначне просування російських військ на південному сході Костянтинівки.
- 15 грудня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Окупанти атакували на схід від Добропілля поблизу Шахова та на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного.
- Росіяни продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не просунулися вперед. 14 та 15 грудня російські війська атакували поблизу та в межах Покровська, а також біля Гришиного, Родинського, в межах Мирнограда, поблизу Котлиного, Удачного та Молодецького.
- 15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Така ж ситуація біля Олександрівки у Дніпропетровській області та Гуляйполя у Запорізькій області.
- Українські війська нещодавно просунулися у західній частині Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 грудня, свідчать, що українські війська просувалися на південь від Степногірська (на захід від Оріхова).
- 15 грудня російські війська продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.
Що казали про ситуацію у Покровську та Мирнограді військові?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 грудня заявив, що ситуація на фронті залишається складною, боїв багато. За словами генерала, українські військові активно протистоять ворогу у Покровсько-Мирноградській агломерації.
Сирський зазначив, що у Покровську за кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів території міста. В Мирнограді проводять логістику, хоч це і складно.
Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький в етері 24 Каналу сказав, що ворогу не вдається оточити Покровськ, як він планував. Сили оборони тримають позиції та, за можливістю, знищують противника на підступах до Покровська.