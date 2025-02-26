26 лютого, 08:34
ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку, росіяни – на Курщини: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Українські сили просунулися на Куп'янському напрямку, тоді як російські війська мали успіхи на Курському, Лиманському напрямках та поблизу Великої Новосілки.
- Бої тривали на різних ділянках фронту, зокрема на Сіверському, Харківському, та Покровському напрямках.
Українські сили мали успіх на Куп'янському напрямках фронту. Водночас ворог просунувся на Курщині, а також поблизу Великої Новосілки в Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.
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Яка ситуація на фронті 16 лютого, за оцінками ISW
- Російські війська нещодавно просунулися в Курській області. Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків, Орловки, Нової Сорочини, Старої Сорочини та Лебедівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Погребків.
- 25 лютого російські війська продовжували наступальні дії біля міжнародного кордону в Сумській області, але не мали жодного підтвердженого просування. Бої тривали біля Новенького та Басівки.
- Окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська.
- Українські та російські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції в районі Дворічної, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід від траси Р-79 Дворічна – Куп'янськ на північний схід від Західного.
- Російські війська продовжили наступальні дії у напрямку Борової, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі Загризового і Нової Кругляківки, а також в напрямку Андріївки та в районі Надії.
- Росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі Новолюбівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Нового, Катеринівки, Діброви та в районі Серебрянського лісу.
Ситуація на фронті станом на 26 лютого / Карти ISW
- 25 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.
- Росіяни продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі самого Часового Яру та на південь біля Ступочок.
- Окупанти продовжили наступ на Торецькому напрямку, але не просунулися. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції біля самого Торецька та в районі Кримського.
- 25 лютого російські війська продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Тарасівки та Водяного Другого, Променю, в районі Надіївки, Преображенки, Запоріжжя, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Молодецького та Троїцького.
- Росіяни продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська продовжували наступ на захід від Курахового в районі Андріївки, Костянтинополя, Улакли та Олексіївки.
- Нещодавно російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки. Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Скудного та Дніпроенергії, біля Бурлацького, Привільного та Новополя.
- 25 лютого окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не мали жодного підтвердженого наступу. Російські війська наступали на північний захід від Роботиного в районі Кам'янського, Малих Щербаків і П'ятихаток.
- На Херсонському напрямку окупанти вели наступальні дії, але не просунулися.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що ЗСУ мали просування на Куп'янському напрямку. Водночас ворог просунувся на Курському та Лиманському напрямках, а також поблизу Великої Новосілки.