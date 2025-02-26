ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку, росіяни – на Курщини: огляд фронту від ISW

Українські сили мали успіх на Куп'янському напрямках фронту. Водночас ворог просунувся на Курщині, а також поблизу Великої Новосілки в Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Де на карті розташована Успенівка, звідки ЗСУ витіснили росіян

Яка ситуація на фронті 16 лютого, за оцінками ISW

Російські війська нещодавно просунулися в Курській області . Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків, Орловки, Нової Сорочини, Старої Сорочини та Лебедівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Погребків.

. Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків, Орловки, Нової Сорочини, Старої Сорочини та Лебедівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Погребків. 25 лютого російські війська продовжували наступальні дії біля міжнародного кордону в Сумській області , але не мали жодного підтвердженого просування. Бої тривали біля Новенького та Басівки.

, але не мали жодного підтвердженого просування. Бої тривали біля Новенького та Басівки. Окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку , але не просувалися. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська.

, але не просувалися. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська. Українські та російські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку . 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції в районі Дворічної, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід від траси Р-79 Дворічна – Куп'янськ на північний схід від Західного.

. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції в районі Дворічної, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід від траси Р-79 Дворічна – Куп'янськ на північний схід від Західного. Російські війська продовжили наступальні дії у напрямку Борової , але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі Загризового і Нової Кругляківки, а також в напрямку Андріївки та в районі Надії.

, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі Загризового і Нової Кругляківки, а також в напрямку Андріївки та в районі Надії. Росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі Новолюбівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Нового, Катеринівки, Діброви та в районі Серебрянського лісу.

Ситуація на фронті станом на 26 лютого / Карти ISW

25 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку , але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. Росіяни продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру , але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі самого Часового Яру та на південь біля Ступочок.

, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні дії в районі самого Часового Яру та на південь біля Ступочок. Окупанти продовжили наступ на Торецькому напрямку , але не просунулися. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції біля самого Торецька та в районі Кримського.

, але не просунулися. 24 і 25 лютого російські війська вели наступальні операції біля самого Торецька та в районі Кримського. 25 лютого російські війська продовжили наступ на Покровському напрямку , але не просунулися. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Тарасівки та Водяного Другого, Променю, в районі Надіївки, Преображенки, Запоріжжя, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Молодецького та Троїцького.

, але не просунулися. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Тарасівки та Водяного Другого, Променю, в районі Надіївки, Преображенки, Запоріжжя, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Молодецького та Троїцького. Росіяни продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку , але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська продовжували наступ на захід від Курахового в районі Андріївки, Костянтинополя, Улакли та Олексіївки.

, але підтверджених просувань не зробили. 24 і 25 лютого російські війська продовжували наступ на захід від Курахового в районі Андріївки, Костянтинополя, Улакли та Олексіївки. Нещодавно російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки . Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Скудного та Дніпроенергії, біля Бурлацького, Привільного та Новополя.

. Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Скудного та Дніпроенергії, біля Бурлацького, Привільного та Новополя. 25 лютого окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області , але не мали жодного підтвердженого наступу. Російські війська наступали на північний захід від Роботиного в районі Кам'янського, Малих Щербаків і П'ятихаток.

, але не мали жодного підтвердженого наступу. Російські війська наступали на північний захід від Роботиного в районі Кам'янського, Малих Щербаків і П'ятихаток. На Херсонському напрямку окупанти вели наступальні дії, але не просунулися.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що ЗСУ мали просування на Куп'янському напрямку. Водночас ворог просунувся на Курському та Лиманському напрямках, а також поблизу Великої Новосілки.