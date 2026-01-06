Ворог просунувся на Донеччині, але Сили оборони теж мають успіхи: огляд і карти фронту від ISW

Росія продовжує атакувати позиції українських військових по всій лінії бойового зіткнення. Зокрема, противник тисне у Донецькій області для просування на цій ділянці, проте значних успіхів він не зазнав.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на нещодавні геолокаційні кадри, передає 24 Канал.

Як змінилася ситуація на фронті?

За даними аналітиків, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед. Водночас українські війська нещодавно незначно просунулися на Куп'янському напрямку.

Також 5 січня ворог продовжив наступальні операції на Лиманському та Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли. Попри це, просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Зазначається, що російські війська також мали наступальні операції в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку, які, як наголошують в ISW, не призвели до успіху противника.

Крім вищезгаданого, окупанти атакували поблизу самої Новопавлівки та на південь від населеного пункту поблизу Філії та Дачного. Ворог даремно намагався просунутися й на Олександрівському напрямку.

Росіяни також продовжили наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, але не просунулися вперед. Своєю чергою українські війська утримались або навіть просунулися в західній частині Запорізької області.

Водночас російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, зокрема на схід від обласного центру у напрямку Антонівського мосту, але без жодних успіхів на цій ділянці.

Зміни на фронті на 6 січня / Карти ISW

Що відбувається на полі бою?