21 червня, 02:52
Ворог просувається на Харківщині й Запоріжжі, а ще – біля Торецька: огляд фронту і карти від ISW
Основні тези
- Російська армія досягла успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках, але не змогла просунутися на інших фронтах.
- На Торецькому напрямку зафіксоване просування росіян на північ від Торецька та в Яблунівці, а на Гуляйпільському напрямку ворог просунувся в центральній частині Малинівки.
- Російські війська проводили обмежені наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку, але без успіху.
Російська армія продовжує тиск на всіх напрямках фронту. Нині окупантам вдалося досягти успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 червня
- У Курській області росіяни продовжили наступальні операції та атакували невизначені регіони, проте не просунулися вперед.
- Стосовно Бєлгородської області, то ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність.
- Росіяни продовжили наступ на Сумському напрямку, проте підтвердженого успіху не досягли.
- Також наступ ворога 20 червня продовжився і на Харківському напрямку, проте також марно.
- Проте російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на схід від Довгенького (на північний схід від Куп'янська).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед. Така ж ситуація на Лиманському напрямку.
- Успіхи росіян фіксують на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Серебрянки (на північний схід від Сіверська).
- Біля Часового Яру лінія фронту не змінилася.
- На Торецькому напрямку російські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька та в центральній частині Яблунівки (на північний захід від Торецька). У ЗСУ кажуть, що за минулу добу окупанти проводили атаки з використанням 23 одиниць техніки, 13 мотоциклів та понад 100 осіб особового складу хвилями з інтервалом у 20 хвилин.
Як змінилася лінія фронту за 20 червня / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Така ж ситуація і на Новопавлівському напрямку та біля Великої Новосілки.
- На Гуляйпільському напрямку фіксують просування російської армії. ISW має підтвердження, що ворог просунувся в центральній частині Малинівки (на схід від Гуляйполя).
- Ще ворог продовжував обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Без успіху для росіян і на Херсонському напрямку.