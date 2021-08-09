На картах Apple в Україні Чечню позначили як "Чеченська Республіка Ічкерія"
Джерело:24 канал
Чеченська Республіка, що входить до складу Росії, на картах Apple Maps позначена як "Чеченська Республіка Ічкерія". Це невизнана самопроголошена держава, яку у Кремлі вважають терористичною.
Таку карту показує додаток користувачам iOS українською мовою. Водночас, якщо перемкнути мову на російську, то з'явиться звична назва – Чечня.
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Чеченська Республіка Ічкерія на картах Apple
Особливу мітку Чечні на картах помітили користувачі у соцмережах. Виявилося, що насправді на картах Apple Maps позначки цієї республіки відрізняються залежно від мови введення і налаштувань додатку Карти.
Якщо у налаштуваннях обрати пункт "тільки українською", при пошуку на картах Чечні додаток перенаправлятиме на карту, яка підписана як "Чеченська Республіка Ічкерія".
Чеченська Республіка Ічкерія на картах українською / Скриншот 24 каналу
Якщо ж мітку "тільки українською" зняти, то при аналогічному пошуковому запиті переводитиме на сторінку із підписом Чечня.
Чечня на картах російською мовою / Скриншот 24 каналу
Якщо ж латинкою ввести "Ichkeriya" то пошуковий запит перенаправить на мітку "Чечня" у російській версії.
Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію
Дані з Вікіпедії
- Невизнана Чеченська Республіка Ічкерія з'явилася після розпаду Радянського Союзу. Росія її не визнала і пішла на неї Першою чеченською війною.
- Республіку ліквідували у 2000 році, назвавши це "контртерористичною операцією на Північному Кавказі". Лідерів Ічкерії Росія називала "терористами і вбивцями".
- Російські силовики і спецслужби вбили під час бойових дій та за результатами спецоперацій у межах і за межами Росії більшу частину лідерів Ічкерії.
- Москва уклала домовленості з одним із колишніх лідерів Ічкерії – Ахматом Кадировим. Після його вбивства Чечнею вже понад 13 років керує його син – Рамзан Кадиров.
- Сучасна російська влада прирівнює лідерів ЧРІ до терористів.
- Чеченську Республіку Ічкерію не визнала жодна держава-член ООН.