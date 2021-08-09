На картах Apple в Україні Чечню позначили як "Чеченська Республіка Ічкерія"

Чеченська Республіка, що входить до складу Росії, на картах Apple Maps позначена як "Чеченська Республіка Ічкерія". Це невизнана самопроголошена держава, яку у Кремлі вважають терористичною.

Таку карту показує додаток користувачам iOS українською мовою. Водночас, якщо перемкнути мову на російську, то з'явиться звична назва – Чечня.

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Чеченська Республіка Ічкерія на картах Apple

Особливу мітку Чечні на картах помітили користувачі у соцмережах. Виявилося, що насправді на картах Apple Maps позначки цієї республіки відрізняються залежно від мови введення і налаштувань додатку Карти.

Якщо у налаштуваннях обрати пункт "тільки українською", при пошуку на картах Чечні додаток перенаправлятиме на карту, яка підписана як "Чеченська Республіка Ічкерія".



Чеченська Республіка Ічкерія на картах українською / Скриншот 24 каналу

Якщо ж мітку "тільки українською" зняти, то при аналогічному пошуковому запиті переводитиме на сторінку із підписом Чечня.



Чечня на картах російською мовою / Скриншот 24 каналу

Якщо ж латинкою ввести "Ichkeriya" то пошуковий запит перенаправить на мітку "Чечня" у російській версії.

Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію

Дані з Вікіпедії