У росіян небагато успіхів, ЗСУ контратакують: карти ISW на 19 травня

Росіяни продовжують наступати, але успіхів не мають. Ворог частіше віддає перевагу інфільтрації, тобто просочуванню крізь українські позиції.

А також користується ясною безхмарною погодою, щоб запускати розвідувальні й ударні дрони. Про це йдеться в огляді ISW на 19 травня.

Де наступають росіяни, а де ЗСУ?

Росіяни наступали, але не просунулися на півночі Сумщини, на Куп'янському і Слов'янському напрямках, на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, Покровському (де намагаються посилити активність артилерії та безпілотників), Новопавлівському, Гуляйпільському напрямках, на заході Запоріжжя та на Херсонщині.

На Олександрівському напрямку ворог нещодавно проводив місії інфільтрації. Росіяни не змогли повернути позиції, втрачені під час весняних контратак українських військ.

Важливо! В росіян з'явився новий підрозділ безпілотних систем – ВБС "Гермес". Він працює на північ від Лимана і викладає відео уражень українських військових. Це перше свідчення існування цього підрозділу, яке спостерігає ISW.

А от на Гуляйпільщині російська інфільтрація неуспішна.

Карти ISW на 19 травня

Сили оборони контратакували на півночі Харківщини та в районі Добропілля. Аналітики вказали, що російські війська значною мірою відмовилися від спроб механізованого штурму на півночі Харківської області та відновили тактику інфільтрації після того, як зазнали важких втрат. Водночас на Куп'янському напрямку ворог посилює інтенсивність наземних операцій через весняні погодні умови, які дозволяють краще використовувати розвідувальні дрони та FPV. За допомогою Supercam та ZALA окупанти шукають позиції української артилерії.

Чи захопили росіяни Борову на Харківщині?

В матеріалі воєнного кореспондента 24 Каналу Івана Магуряка узимку цього року йшлося, що Борова – друга після Лимана ціль росіян на Лиманському напрямку.

Українські чиновники та звіти з відкритих джерел спростовують заяви Росії про те, що російські війська захопили Борову. Російське джерело опублікувало 18 травня відеозапис, нібито знятий у Боровій, але геолокації показують, що запис насправді було знято в Коломийчисі Луганської області (на північний схід від Борової та приблизно за 9 кілометрів від лінії фронту) 18 травня. Українські чиновники також спростували нещодавні заяви Міністерства оборони Росії (МО) від 16 травня про те, що російські війська захопили Борову,

– підкреслили аналітики.

Показуємо Борову на Харківщині на карті Deep State

А що відбувається в Степногірську?

ISW зауважили: геолоковані відеозаписи підтверджують присутність українських військ у центральній частині Степногірська (на північний захід від Оріхова) та на південному заході від населеного пункту.

Показуємо Степногірськ на Харківщині на карті Deep State

Нагадаємо, 18 травня в ГУР заявили, що Степногірськ під контролем, і показали кадри штурмів міста. Росіяни проникли малими групами на деякі південні вулиці Степногірська.

Військовий оглядач Денис Попович розповідав 24 Каналу взимку, що загарбники прагнуть закріпитися в Степногірську. Там є панівні висоти. Якщо розмістити в місті артилерію, звідти можна діставати гарматами до Запоріжжя.