Росіяни продовжували наступальні операції, а ЗСУ контратакують: огляд фронту від ISW

Росіяни намагаються відновити наступальні дії на різних напрямках, проте не мають просувань. Аналітики зазначають, що позиційну війну може замінити маневренна.

Також є просування Сил оборони на Харківщині та Донеччині. Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Аналітики вважають, що росіяни продовжуватимуть спроби відновити маневри, попри провал механізованого штурму на Добропільському напрямку наприкінці липня 2026 року. Експерти вважають, що бойові дії стануть менш позиційними та матимуть більше тактичного маневру, оскільки обидві сторони продовжуватимуть використовувати нові технології та тактику.

На Сумщині окупанти 8 та 9 серпня провели обмежені наступальні дії. Проте Збройні Сили України не дали ворогу просунутись.

Також російські війська 8 та 9 серпня продовжували наступальні операції на півночі Харківщини та у напрямку Великого Бурлука, але не мали успіхів. Джерела ISW кажуть, що окупанти просунулись в центральній частині Козачої Лопані (на північний захід від Харкова). Також є інформація про те, що кілька російських угруповань відрізані поблизу Вільчі (на північний схід від Харкова) та мають проблеми з постачанням.

Джерело також спростувало заяву Міністерства оборони Росії від 24 липня про те, що окупанти захопили Захарівку. Інститут вивчення війни повідомив, що лише 10 % росіян, які наступали в напрямку Захарівки, досягли місця призначення.

Також аналітики прокоментували заяви російських пропагандистів про можливе оточення українських сил, розташованих між Великим Бурлуком та Вовчанськом. Вони зазначили, що цей сценарій є малоймовірним.

Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Згідно з супутниковими знімками, ЗСУ нещодавно просунулися на північ та північний схід від Кіндрашівки. Натомість російські війська просунулися в центральній частині Куп'янська-Вузлового. Також експерти підтвердили українське просування в напрямку Борової.

Військові країни-агресорки 8 та 9 серпня продовжували наступальні операції на Донеччині в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого просування не досягли. Та ж сама ситуація, за словами аналітиків, і на Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

8 та 9 серпня росіяни продовжували наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просувалися вперед. Водночас українські військові контратакували в цьому районі. На Слов'янському напрямку російські війська продовжують місії з інфільтрації.

На Запоріжжі, попри заяви російської пропаганди, ЗСУ контролюють Зірницю (на північний захід від Гуляйполя). Окупанти продовжували наступальні операції на заході області, але не досягли підтверджених успіхів.

На Херсонщині жодна зі сторін не повідомляла 9 серпня про наземну активність.

Ситуація на кожному з напрямків / Карти ISW

Росіяни продовжують зазнавати величезних втрат на полі бою. За минулу добу ЗСУ вдалось ліквідувати 1470 окупантів, а також 2 танки, 6 РСЗВ та 10 НРК.