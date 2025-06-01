Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни виклали свій огляд подій на фронті. Вони підрахували, що окупанти рухаються на кількох напрямках. А на Торецькому напрямку просунулися обидві сторони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Карта фронту від ISW за 31 травня

Щодо Бєлгородщини, то повідомлень про бої там не було. На Курщині тривали "обмежені бої". ISW не підтверджує там просувань, як і на Сумщині.

Зауважимо, що Deep State пишуть про захоплення села Володимирівка на Сумщині. А Генштаб виклав дані, що на Курщині відбулося понад 30 боїв – майже стільки, скільки і на Покровському напрямку.

Імовірно, Сумщину обстрілюють оператори безпілотників загону спец призначення "Анвар".

Українські війська нещодавно просунулися на Харківщині – на північ від Стариці (на північний схід від Харкова). Росіяни на цей час окупували близько 20% Вовчанська. Вони використовують менше "Ланцетів", але більше FPV на оптоволокні.

На Куп'янському напрямку та в напрямку Борової підтверджених просувань росіян нема.

Але є на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Липового (на північ від Лимана).

На Сіверському та Часовоярському напрямках просувань нема.

Карти ISW за 31 травня

На Торецькому напрямку просунулися обидві сторони. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 травня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на захід від Попового Яру (на північний захід від Торецька). А геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Дачного (на північ від Торецька). Там діють підрозділи Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" і так званий загін "Смуглянки".

На Покровському та Новопавлівському напрямках нема підтверджених просувань ворога.

Росіяни просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній Олексіївці (на захід від Курахового).

І у напрямку Великої Новосілки. Росіяни захопили Новопіль.

ЗСУ просунулися на Запоріжжі. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Кам'янського (на південний захід від Оріхова).

На Херсонському напрямку ворогові не вдалося просунутися.