Помер "перший собачий мер Львова" Каштанчик: його могли отруїти

У Львові загинув собака, який "слідкував за порядком" на Площі Ринок. Містяни знали і любили песика на ім'я Каштанчик, багато кого він супроводжував на обід і тішив своєю дружелюбністю і енергійністю.

Про те, що улюбленця львів'ян не стало, 24 Канал повідомляє з посиланням на сторінку Каштанчика в Instagram.

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Печальна новина для львів'ян: пес Каштанчик з Площі Ринок помер

У соцмережі жителі Львова пишуть, що "перший собачий мер Львова" помер. Ймовірно, його хтось отруїв. У середу, 5 березня Каштанчик зник з Площі Ринок. Користувач, який веде сторінку песика, надіявся, що він пішов "у справах", шукаючи нові пригоди. Але львів'янка Любов сказала, що Каштанчик помер. Песика не стало в неї на руках.

Вже декілька років дорогою на роботу Каштанчик тішив мене своєю дружелюбністю і енергійністю. А ще він дуже любив компанію інших собак. Цю сторінку я створив, бо бувало, що не бачив його декілька днів і переживав, чи з ним все добре, а ваші відмітки допомагали зрозуміти, що Каштанчик на місці або на обході. Тож дякую вам за ваші сторіс!

– зазначив автор сторінки песика.

Жителі Львова, які знали Каштанчика, сумують з приводу його смерті та засуджують дії його вбивці. Вони публікують фото з Каштанчиком, щоб закарбувати пам'ять про нього.

Я дякую тобі за те, що ти завжди вміло хазяйнував на Площі Ринок, і твоя присутність завжди гріла серця львів’ян. Нам тебе бракуватиме… Злі люди, які вчинили з тобою таке і роблять подібне з іншими тваринами, не заслуговують ні краплинки поваги та любові,

– написали зі сторінки кота Левчика.

Люди публікують фото з Каштанчиком, щоб закарбувати пам'ять про нього.

Для тих, хто працює в центрі Львова Каштанчик був промінчиком радості, обʼєднував нас – різних і незнайомих у спільноту, допомагав емоційно вигрібати щодня. Але люди - це не завжди про людяність,

– пише користувачка Олена.

Мабуть, немає львівʼянина, котрий не знав би Каштанчика. Сьогодні стало відомо, що його отруїли, пес загинув. Колись нелюд пошкодує про те, що накоїв. А поки що хочу просто нагадати, що людяність треба

виховувати з дитинства,

– написав користувач соцмережі Іван.

Відомо, що Каштанчик перестав їсти ще на початку тижня. Його відвезли у ветеринарну клініку, де встановили, що в песика є незворотні проблеми з печінкою. Крапельниці та лікування тварину не врятували. Каштанчик помер у віці 8,5 років.