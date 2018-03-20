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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Каспаров: Путін – диктатор, який буде всесильним доти, доки ми це йому дозволимо

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Путін – диктатор
Путін – диктатор / thanhnien.vn

Ні канцлер Німеччини Ангела Меркель, ні інші західні політики не повинні вітати Володимира Путіна з переобранням, оскільки президентські вибори у Росії, які відбулися 18 березня, не мали жодного стосунку до демократичного процесу.

Про це в інтерв'ю для Bild заявив критик глави Кремля та чемпіон світу із шахів Гаррі Каспаров.

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Політичний діяч переконаний у тому, що за отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля стоїть саме Путін.

Навіть якщо не брати до уваги той факт, що британське керівництво вважає, що злочин організувала російська влада, Путін і в минулому переслідував всіх тих, хто, на його думку, зрадив його і його режим,
– прокоментував Каспаров для німецької газети.

Глава Кремля є нагальною загрозою для глобальної демократії, він веде війну з Європою, стоїть за маніпуляціями на виборах, "геноцидами" та ігнорує міжнародне право, продовжує шахіст.

"Путін – диктатор, який залишатиметься всесильним доти, доки ми це йому дозволимо", – стверджує Каспаров.

Видання також наводить думку Маркуса Вебера, глави провідної фракції в Європарламенті, Європейської народної партії, який вважає, що "президент Путін не нехтує будь-якими засобами, аби розхитати суверенітет інших держав і дестабілізувати порядок і безпеку всередині Європи та за її межами". Таким чином, можна стверджувати, що "Путін веде війну проти Заходу із залученням сучасних засобів", йдеться у статті.

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Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Гаррі Каспаров
Джерело: 24 Канал
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