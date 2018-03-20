Каспаров: Путин – диктатор, который будет всесильным до тех пор, пока мы это ему позволим

Ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни другие западные политики не должны поздравлять Владимира Путина с переизбранием, поскольку президентские выборы в России, которые состоялись 18 марта, не имели никакого отношения к демократическому процессу.

Об этом в интервью для Bild заявил критик главы Кремля и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Политический деятель убежден в том, что за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит именно Путин.

Даже если не брать во внимание тот факт, что британское руководство считает, что преступление организовала российская власть, Путин и в прошлом преследовал всех тех, кто, по его мнению, предал его и его режим,

– прокомментировал Каспаров для немецкой газеты.

Глава Кремля является насущной угрозой для глобальной демократии, он ведет войну с Европой, стоит за манипуляциями на выборах, "геноцидами" и игнорирует международное право, продолжает шахматист.

"Путин – диктатор, который будет оставаться всесильным до тех пор, пока мы это ему позволим", – утверждает Каспаров.

Издание также приводит мнение Маркуса Вебера, главы ведущей фракции в Европарламенте, Европейской народной партии, который считает, что "президент Путин не пренебрегает любыми средствами, чтобы расшатать суверенитет других государств и дестабилизировать порядок и безопасность внутри Европы и за ее пределами". Таким образом, можно утверждать, что "Путин ведет войну против Запада с привлечением современных средств", говорится в статье.

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