Катар з ганьбою увійшов в історію чемпіонатів світу з футболу

На чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі зіграли перший матч - господарі турніру зіграли проти Еквадору та програли.

Перший матч на ЧС-2022 зіграли в неділю, 20 листопада. Хоча сам турнір мав стартувати 21 листопада. Але через Катар, як країну-господарку, матч-відкриття перенесли на один день – все заради того, щоб саме Катар зіграв у першому матчі на домашньому турнірі.

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Така традиція перед тим була і на чотирьох попередніх чемпіонатах світу. При цьому що під час жеребкування країну-господарку автоматично відправили в групу A, щоб вона і зіграла в перший день. В інших випадках у мачті-відкритті міг зіграти й чинний чемпіон.

Сам матч закінчився перемогою Еквадору. А героєм матчу став Еннер Валенсія.

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Катар же увійшов в історію, як перша країна-господар турніру, яка програла свій перший матч. До цього господарі турніру або вигравали, або грали внічию.

При цьому шість разів в історії чемпіоном світу ставала країна, яка і приймала Мундіаль.

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