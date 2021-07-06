Список загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: імена жертв

Усі пасажири літака Ан-26, який 6 липня розбився на Камчатці, загинули. Місцеві ЗМІ оприлюднили список імен жертв авіакатастрофи.

Повітряне судно потрапило в аварію поблизу селища Палана. На його борту перебували 28 людей, серед них – одна дитина.

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Список загиблих пасажирів

Широкова Марія Виталіївна;

Андрейкін Олександр Миколайович;

Андрейкіна Ольга Леонтіївна;

Кудашкін Михайло В'ячеславович;

Майорова Тетяна Євгенівна;

Хвалєєва Аліса В'ячеславівна;

Лисичкіна Альона Олегівна;

Левицкий Євгеній Михайлович;

Тищенко Артем В'ячеславович;

Устинова Ольга Анатоліївна;

Поникарова Катерина Валеріївна;

Попель Анастасія Олександрівна;

Суровцева Юлія Борисівна;

Мохирьова Ольга Петрівна;

Аяні Петро Григорович;

Нестерук Євгеній Олександрович;

Сівак Іван Виталійович;

Столяров Юрій Федорович;

Нестерова Марія Максимівна;

Бояршин Сергій В'ячеславович;

Лаптєв Констянтин Олексійович;

Каримулін Олександр Анатолієвич.

МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України в Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.



Імена загиблих в авіакастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці / Фото сайту "Камчатский край"

Деталі катастрофи Ан-26 на Камчатці

Російській ЗМІ повідомляли, що борт летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.

Зв'язок з літаком зник за 9 хвилин до приземлення.

Він врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.

Наразі слідство розглядає 3 версії катастрофи: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.

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