Список загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: імена жертв

6 липня 2021 , 15:55
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Джерело:

сайт "Камчатский край"

Усі пасажири літака Ан-26, який 6 липня розбився на Камчатці, загинули. Місцеві ЗМІ оприлюднили список імен жертв авіакатастрофи.

Повітряне судно потрапило в аварію поблизу селища Палана. На його борту перебували 28 людей, серед них – одна дитина. 

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Список загиблих пасажирів

  • Широкова Марія Виталіївна;
  • Андрейкін Олександр Миколайович;
  • Андрейкіна Ольга Леонтіївна;
  • Кудашкін Михайло В'ячеславович;
  • Майорова Тетяна Євгенівна;
  • Хвалєєва Аліса В'ячеславівна;
  • Лисичкіна Альона Олегівна;
  • Левицкий Євгеній Михайлович;
  • Тищенко Артем В'ячеславович;
  • Устинова Ольга Анатоліївна;
  • Поникарова Катерина Валеріївна;
  • Попель Анастасія Олександрівна;
  • Суровцева Юлія Борисівна;
  • Мохирьова Ольга Петрівна;
  • Аяні Петро Григорович;
  • Нестерук Євгеній Олександрович;
  • Сівак Іван Виталійович;
  • Столяров Юрій Федорович;
  • Нестерова Марія Максимівна;
  • Бояршин Сергій В'ячеславович;
  • Лаптєв Констянтин Олексійович;
  • Каримулін Олександр Анатолієвич.
Зверніть увагу! МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України в Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.


Імена загиблих в авіакастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці / Фото сайту "Камчатский край"

Деталі катастрофи Ан-26 на Камчатці

Російській ЗМІ повідомляли, що борт летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.

  • Зв'язок з літаком зник за 9 хвилин до приземлення.
  • Він врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.

Наразі слідство розглядає 3 версії катастрофи: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.

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Автор: Олег Васьків