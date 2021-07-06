Список загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: імена жертв
6 липня 2021 , 15:55Читать новость на русском
Джерело:сайт "Камчатский край"
Усі пасажири літака Ан-26, який 6 липня розбився на Камчатці, загинули. Місцеві ЗМІ оприлюднили список імен жертв авіакатастрофи.
Повітряне судно потрапило в аварію поблизу селища Палана. На його борту перебували 28 людей, серед них – одна дитина.
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Список загиблих пасажирів
- Широкова Марія Виталіївна;
- Андрейкін Олександр Миколайович;
- Андрейкіна Ольга Леонтіївна;
- Кудашкін Михайло В'ячеславович;
- Майорова Тетяна Євгенівна;
- Хвалєєва Аліса В'ячеславівна;
- Лисичкіна Альона Олегівна;
- Левицкий Євгеній Михайлович;
- Тищенко Артем В'ячеславович;
- Устинова Ольга Анатоліївна;
- Поникарова Катерина Валеріївна;
- Попель Анастасія Олександрівна;
- Суровцева Юлія Борисівна;
- Мохирьова Ольга Петрівна;
- Аяні Петро Григорович;
- Нестерук Євгеній Олександрович;
- Сівак Іван Виталійович;
- Столяров Юрій Федорович;
- Нестерова Марія Максимівна;
- Бояршин Сергій В'ячеславович;
- Лаптєв Констянтин Олексійович;
- Каримулін Олександр Анатолієвич.
Імена загиблих в авіакастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці / Фото сайту "Камчатский край"
Деталі катастрофи Ан-26 на Камчатці
Російській ЗМІ повідомляли, що борт летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.
- Зв'язок з літаком зник за 9 хвилин до приземлення.
- Він врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.
Наразі слідство розглядає 3 версії катастрофи: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.
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