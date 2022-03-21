Катастрофа Boeing у Китаї: посольство перевіряє, чи були українці на борту
21 березня 2022 , 11:02Читать новость на русском
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Пасажирський літак розбився на півдні Китаю. На його борту перебували понад 130 людей. Чи були серед них українці – поки невідомо.
Українські дипломати перевіряють, чи серед пасажирів були громадяни нашої держави. Про це на своїй твітер-сторінці повідомив Олег Ніколенко, речник МЗС.
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"Посольство України в Пекіні перевіряє наявність українських громадян на борту літака компанії China Eastern, який зазнав катастрофи на півдні Китаю", – написав дипломат.Довідка. На борту повітряного судна, яке летіло з Куньміна в Гуанчжоу, було 133 людини. Наразі інформації про кількість жертв та постраждалих нема.
Місцеві мешканці публікують у мережі кадри уламків літака Boeing 737,– ймовірно, саме того, що розбився. На інших відео видно, як у небо здіймається густий дим.
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