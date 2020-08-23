Україна продовжуватиме зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном, аби притягнути іранську сторону до відповідальності. Адже оприлюднені дані "чорних скриньок" лише підтвердили вину Ірану.

Іранська сторона нарешті оприлюднила результати "чорних скриньок" розбитого під Тегераном українського літака. Хоча їх розшифрували ще півтора місяця тому у Франції. Про це наголосив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін, передає "Радіо Свобода".

Важливо Іран оприлюднив дані чорних скриньок зі збитого літака МАУ: що відбувалося в останні секунди

Він зазначив, що розслідування підтвердило, що літак був справний, пілоти діяли відповідно до інструкцій. Окрім цього, підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони.

Яка позиція України

За словами Єніна, українська сторона вимагатиме, аби Іран притягнули до міжнародної відповідальності.

Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і, крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії МАУ, так і Україні,

– наголосив Єнін.

Україна сподівається, що іранська сторона надасть набагато більше інформації під час наступних переговорів, якою б гіркою вона не була.

Іран заявив, що готовий до переговорів про компенсацію Україні за збитий під Тегераном літак. Зустріч сторін, що беруть участь у переговорах запланована на жовтень 2020 року.

Раніше іранська сторона заявляла, що виплатить компенсацію сім'ям загиблих, але це не стосується України. Потім влада Ірану відмовлялась платити компенсацію МАУ, тому що літак був застрахований у європейських компаніях.

Збиття літака МАУ під Тегераном: основне

Український літак авіакомпанії МАУ іранські військові збили ракетою вранці 8 січня під Тегераном.

"Чорні скриньки", які розшифрували в липні у Франції, свідчать про те, що літак збили під час ракетної атаки.

Під час авіакатастрофи загинули 176 людей. Серед них були 11 українців.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Авіакатастрофа МАУ / Інфографіка 24 каналу