8 років тому збили Boeing 777: як це було та чому росія досі бреше світу

Рівно 8 років тому, 17 липня 2014 року, росія збила у небі над Донеччиною пасажирський літак Boeing 777, який здійснював регулярний рейс MH17. Тоді унаслідок теракту країни-агресорки загинули 298 людей – всі пасажири та екіпаж, які перебували на борту.

Тим часом росія продовжує свій тероризм на території України й далі цинічно бреше світу, намагаючись зняти з себе відповідальність за трагедію, скоєну майже десяток років тому. 24 канал розповідає, як це було, й чому країні-терористці не вдасться уникнути покарання.

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Що відомо про трагедію

17 липня 2014 року літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс MH17 з Амстердаму до малазійського Куала-Лумпура, був збитий ракетою з російського ЗРК "Бук" М1 неподалік Торезу, що у Донецькій області.

Зв'язок з літаком перервався близько 16:00 за київським часом. На борту перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу – всі вони, унаслідок теракту, загинули. Серед жертв, зокрема, – 80 дітей.

До слова, за кількістю загиблих ця катастрофа стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року, коли терористи "Аль-Каїди" влетіли двома літаками у "вежі-близнюки" у Нью-Йорку, США. Також трагедія увійшла у десятку найбільших за всю історію.

Звісно ж, росія одразу після інциденту намагалась спростувати свою причетність до скоєного. кремль почав вигадувати найрізноманітніші версії падіння літака та намагався перекласти провину на Україну.

Проте, за згодою України, на місці трагедії розпочалось міжнародне розслідування – не лише технічне, а й кримінальне. Очолили справу Нідерланди – громадян саме цієї країни було найбільше на борту збитого росією літака (193 загиблих особи).

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Чому росії не вдасться уникнути відповідальності

298 невинних людей 8 років тому стали жертвами російського тероризму. За цей час тактика країни-агресорки не змінилася – вона продовжує вбивати мирних громадян в Україні і нагло брехати.

Проте всі спроби країни-терористки уникнути відповідальності зазнають краху. Брехня росії про скоєне нею 8 років тому нині не може протистояти фактам, які зібрала докупи Служба безпеки України:

За цей час у межах розслідування трагедії міжнародними органами було опрацьовано понад 2 мільйони перехоплень телефонних розмов осіб, причетних до збиття літака, а також проаналізовано більш ніж 1,5 мільйона телефонних з'єднань абонентів, які перебували у зоні покриття мобільних операторів на місці запуску ракети та по всьому маршруту руху ЗРК "Бук" з росії через Луганську та Донецьку області у період з 16 по 18 липня 2014 року.

телефонних розмов осіб, причетних до збиття літака, а також проаналізовано більш ніж 1,5 мільйона телефонних з'єднань абонентів, які перебували у зоні покриття мобільних операторів на місці запуску ракети та по всьому з росії через Луганську та Донецьку області у період з 16 по 18 липня 2014 року. Встановлено понад 150 осіб , причетних до ураження літака, ще понад 260 людей були опитані у якості свідків.

, причетних до ураження літака, ще понад 260 людей були опитані у якості свідків. За участі українських експертів, проведено понад 3 тисячі найрізноманітніших досліджень. Нідерландські експерти відібрали зразки ґрунту з місць ймовірного запуску ракети "Бук" М1 з метою проведення порівняльних досліджень.

найрізноманітніших досліджень. Нідерландські експерти відібрали зразки ґрунту з місць ймовірного запуску ракети "Бук" М1 з метою проведення порівняльних досліджень. Здійснено 3Д-сканування апаратної частини та відібрано для досліджень зразки бойової частини і порохових зарядів двох модифікацій зенітно-керованих ракет: 9М38М1 та 9М38 до ЗРК "Бук".

апаратної частини та відібрано для досліджень зразки бойової частини і порохових зарядів двох модифікацій зенітно-керованих ракет: 9М38М1 та 9М38 до ЗРК "Бук". Встановлено точний час і маршрут , яким ЗРК "Бук" був доставлений з росії на територію тимчасово окупованої Донеччини, а також точний час і місце запуску ракети по пасажирському літаку.

, яким ЗРК "Бук" був доставлений з росії на територію тимчасово окупованої Донеччини, а також точний час і місце запуску ракети по пасажирському літаку. Встановлено час і маршрут, яким ЗРК "Бук" було вивезено назад до росії .

. На Дніпропетровщині, за участі Міжнародної слідчої групи, проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результати якого фактично стали вирішальними для експертних висновків.

До слова, у СБУ підкреслили, що лише спільна боротьба України та всього цивілізованого світу зможе поставити крапку у кривавій історії російського тероризму, а російських убивць – змусить відповісти за їхні злочини відповідно до норм міжнародного права.

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