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      Катастрофа под брэндом "РФ" может иметь планетарный масштаб

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      Момент взрыва на военном полигоне под Архангельском
      Момент взрыва на военном полигоне под Архангельском / Скрин из видео

      На военном полигоне вблизи поселка Ненокса в Архангельской области России произошел пожар во время испытания ракетного двигателя. Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них – радиационное облучение.

      Что же, похоже, Российская Федерация таки получила свой локальный "Чернобыль", хотя всячески старается это скрыть и рассказывает нафталиновые истории со времен глухого совка о "пределах нормы", речь идет об Архангельском, назовем его так, инциденте.

      Больше: Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео

      В частности, Росгидромет продолжает отчитываться о многократном превышении уровня радиации после взрыва некоего "специзделия" в районе Северодвинска. Конечно, жители близлежащих территорий эту норму, как и жители задымленной Сибири, почувствуют буквально через полгода в нарастающей геометрической прогрессии болезней связанных с щетовидкой и органами дыхания, а так же волной онкологии. Но все это будет потом, а пока, да, все в пределах нормы…

      Но, говорить о ценности человеческой жизни в России, честно говоря, и вправду – моветон. Сакраментальное "бабы еще нарожают" здесь актуально из века в век. С другой стороны, стоит отметить, что со своими ядерными проектами РФ навязывается многим странам мира, в том числе и соседствующим с Украиной.

      И честно, я бы посоветовал нашим соседям беларусам еще раз присмотреться к строительству россиянами АЭС в Беларуси с учетом полнейшей деградации технического и промышленного потенциала в этой отрасли. Если происходят взрывы суперсекретных мини-реакторов военного назначения, которые обслуживали лучшие атомщики России, то представьте, кто занимается установкой реактора в Беларуси, который, кстати, даже умудрились уронить.

      О проблемах в атомной отрасли РФ я неоднократно писал и как в воду глядел. В принципе, глядя на всю технологию производства, которая в России скатывается до уровня средневековых первооткрывателей чудес света, причем, что в авиастроении, кораблестроении и тем более АЭС, мне становится все больше страшно за будущее нашей планеты. Ведь дело не в том, что Россия это агрессивная и непредсказуемая ядерная держава. А в том, что она перестает понимать, как пользоваться этим ядерным статусом и деградация страны и технологических процессов как раз и может привести к катастрофе, а вовсе не безумный пуск сотен МБР во славу седовласого диктатора.

      В последнее время я немало внимания уделял проблемам строительства российских АЭС, которые, не взирая на высокий уровень секретности, но все же всплывают на поверхность. Поэтому можно увидеть насколько в РФ деградировала культура производства и технологические процессы при возведении настолько сложных объектов.

      Я имею ввиду Курскую АЭС-2, которую строят с игнорированием всех норм безопасности и с применением несертифицированного оборудования и инструментов, а так же турецкую АЭС "Аккую", фундамент которой специалистам "Росатома" уже дважды пришлось перезаливать из-за постоянно возникающих трещин.

      А потому, гарантий того, что следующая катастрофа под брэндом "РФ" может иметь планетарный масштаб, увы, никто дать не может, в то время как сама вероятность, крайне велика. Ведь атомные объекты России и ее эксперименты в этой области, как показывает время, куда опаснее ее ядерного оружия.

      Интересно! Автор "Чернобыля" о взрыве под Архангельском: Ужасно, но беспокоит то, чего нам не говорят

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини політики Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація
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