Катастрофічні збитки: окупанти продовжують обстрілювати "Джерело нейтронів"

Ситуація на ядерній установці "Джерело нейтронів" у Харкові залишається без змін. Вона досі переведена у глибокий підкритичний стан, а окупанти продовжують обстрілювати територію.

У Держатомрегулюванні повідомили, що впродовж останніх днів територія інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів", постійно перебуває під обстрілами окупантів. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічних збитків.

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Значні пошкодження та радіаційні наслідки

В результаті обстрілів майданчика ЯПУ "Джерело нейтронів" вже зазнали пошкоджень система зовнішнього енергопостачання, система кондиціювання системи охолодження.

"Джерело нейтронів" ще з 24 лютого переведене у глибокий підкритичний стан, його контролює оперативний персонал ЯПУ. Зовнішнє електропостачання там відсутнє, а відновити його наразі неможливо. Водночас радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.

У Держатомрегулюванні вкотре наголошують, що продовження бомбардування та обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

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