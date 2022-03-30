Категорично заборонено та небезпечно: окупанти навіть в бій беруть зі собою бочки з дизпаливом
В окупантів дуже погана ситуація із постачанням пального. Українські штурмовики 21 березня знищили основний бойовий танк російської армії Т-90 "Владімір".
Ззаду, на його кормі, були прикріплені дві 200-літрові бочки із соляркою. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас.
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Окупанти не мають вибору
За його словами, возити із собою дизпаливо категорично заборонено. Танки, які ведуть бій, не повинні мати такі бочки.
Танк Т-90 "Владімір" із двома бочками дизпалива / Фото 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Дозволяють це робити лише на марші – на мирній території для дозаправлення техніки перекидають бочки.
Однак під час бойових дій це категорично заборонено, це небезпечно,
– наголосив Галас.
Він пояснив, це означає, що російські військові просто немає вибору: "Дизпаливо не підвозять і танки змушені брати із собою в бій додаткові бочки".
Окупантам не вистачає дизпалива: дивіться відео