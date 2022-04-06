"Категорично зазомбовані": як прості росіяни реагують на звірства в Бучі

Росіяни продовжують сліпо вірити в російську пропаганду. Вони досі не можуть повірити у всі ці докази жахіть, які окупанти скоїли в Бучі.

Про це в ефірі 24 каналу розповіли ведучі Юрій та Ігор Гаврищаки. Натомість вони продовжують поїдати інформацію з російського зомбоящика, наголосили вони.

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Журналіст прокоментував відео, яке оприлюднили російські ЗМІ. У ньому вони опитують людей про те, чи чули вони про місто Буча та те, що там відбувалось.

Як не дивно, більшість з них вважає, що це фейк чи постановка, або ж взагалі не чули про геноцид, бо "ситуація у світі їх не цікавить".

Чому вони так думають – пояснити, звісно ж, не можуть. А ті, хто розуміють, які звірства чинить ворожа армія – боїться про це говорити.

Ми бачимо, що навіть старше населення взагалі категорично зазомбоване. Плюс, пропаганда відключає українське мовлення і інформацію вони можуть брати лише з телебачення,

– наголосив Ігор Гаврищак.

Юрій Гаврищак додав, що взагалі не варто шукати хоч якусь логіку у діях росіян. Усе, що вони вчиняють – це дикунство.

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