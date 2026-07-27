Унаслідок удару балістикою по Київщині загинула невістка нардепа Валерія Зуба Катерина Шалупня

Унаслідок удару балістикою виставці озброєння на Київщині 24 липня загинула невістка нардепа, доктора медичних наук Валерія Зуба. Вона стала однією із 10 жертв того дня.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Що нардеп Зуб написав про трагедію?

Олександр Зуб, чоловік загиблої Катерини Шалупні, зараз на фронті.

Син дізнався про її загибель, перебуваючи на позиції. У бліндажі. Поки він захищає всіх нас, тут, у тилу, ми не змогли захистити його дружину,

– написав нардеп.

Катерина працювала начальницею юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад та була делегована на захід.

Чому її відправили туди, сім'я Зубів планує дізнатися. З цього питання нардеп звернувся до президента, правоохоронців та всіх, хто має повноваження.

Також менш ніж за годину його звернення підтримали майже 100 народних депутатів.

"Сподіваюся, що цього разу знову все не обмежиться співчуттями і кадровими рішеннями. Має бути правда. Має бути відповідальність", – написав нардеп.

Він пригадав трагедію на виставці дронів у Чернігові.

Здавалося б – усі мали зробити висновки. Але я навіть уявити не міг, що така безвідповідальність досі можлива. Особливо цинічно звучать слова: "Захід ні з ким не погоджували",

– написав Валерій Зуб, додавши, що навіть для проведення звичайної медичної конференції, треба отримати погодження ОВА, підтвердити кількість людей, наявність і місткість укриття.

Він зауважив, що у трагедії винна Росія, але війна "не може бути виправданням людської недбалості, самовпевненості чи бажання зробити гучну піар-акцію".

Нагадаємо, що церемонія прощання з Катериною відбудеться 27 липня об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі в Києві.

Після цього прощання також пройде в Чернігові, де й відбудеться поховання.