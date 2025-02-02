У Божковській колонії №16 група злочинців катувала та вбивала ув'язнених

У Божковській колонії №16, що на Полтавщині, викрили організовану групу, яка катувала і вбивала ув'язнених. Жертвами злочинців ставали майже всі, хто вперше потрапляв до колонії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. Зазначається, що правоохоронці задокументували факт смерті одного з ув'язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

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Катування в'язнів у колонії призводило до смерті

На весні 2024 року співробітники ДБР викрили масштабну систему катування в'язнів у Божковській колонії. Згодом слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув'язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть.

Зазначається, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв.

Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи,

– йдеться в повідомленні.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих змушували прибирати підлогу, знімаючи це на відеокамеру. У разі відмови до засуджених застосовувалися тортури: їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

У Божковській колонії діяла організована група / Фото: ДБР

П'ятьом службовим особам колонії повідомили про нову підозру за статтею "Кримінальне правопорушення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" та статтею "Катування". Дії керівника організованої групи також додатково кваліфікували за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.