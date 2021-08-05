Катування полонених українців: російському військовому оголосили про підозру

Російського офіцера-розвідника підозрюють у катуванні українських захисників, що потрапили у полон. Військовий відзначився особливо жорстокою поведінкою.

З'ясували, що від липня по серпень 2014 року військовий контролював незаконні в'язниці на окупованих територіях. Зокрема, у місті Сніжне Донецької області.

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Звірства росіянина

Військовий особливо жорстоко поводився з українськими полоненими воїнами. Він застосовував тортури: бив руками та ногами, а також імітував позасудові розстріли захисників.

Таким чином офіцер хотів отримати від українців військові відомості.

Це серйозне порушення гуманітарного права. Наразі слідчі Служби безпеки України проводять досудове розслідування.

Підозри російським генералам

Напередодні двом російським генералам оголосили про підозру у вбивстві захисників України під час Іловайського котла. Мовиться про заступника головнокомандувача сухопутних військ збройних сил Росії та начальника центрального командного пункту генштабу.

Підозрюють, що вони розстрілювали українських воїнів під час так званого "зеленого коридору". Невдовзі військових можуть оголосити в розшук.