Катування і страти – не лише на Київщині, – Веніславський

Звірства російської армії на території України є системними та спланованими. Крім Київщини та Сумщини, подібні випадки катувань і страт мирного населення трапляються й в інших областях.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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За словами Веніславського, випадки звірств російських окупантів фіксують також у Харківській області.

"На жаль, є інформація і з інших тимчасово окупованих територій", – розповів нардеп.

"Усі виродки будуть покарані"

На думку Веніславського, без "благословення" вищого військово-політичного керівництва Росії, без дозволу конкретних командирів певних військових частин цього в принципі не могло бути.

Ми маємо вже підтверджений злочинами, жахливими діями факт геноциду українського народу, системного вчинення воєнних злочинів, які не мають строку давності,

– зазначив депутат.

Як додав Веніславський, якщо хтось з тих виродків, які вчиняють звірства в Україні, думає, що залишиться без покарання, то це марне уявлення.

Веніславський розповів, де ще фіксують звірства окупантів: дивіться відео