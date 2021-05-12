Кайманський офшор заблокував рахунки Укрзалізниці через підпис заступника голови НБУ Рожкової

Вчора державні виконавці заблокували всі рахунки Укрзалізниці. Зроблено це було за рішенням Верховного суду від 20 квітня, який зобов'язав стягнути борг з АТ "Українська залізниця" (УЗ) на користь VR Global Partners, L.P. (VR).

Про це повідомили виданню джерела в держкорпорації. Верховний Суд підтвердив позицію судів нижчих інстанцій і повністю відхилив касаційну скаргу УЗ. Рішення не підлягає оскарженню, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, що VR, яка пов'язана з ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою, всупереч законодавству в лютому 2019 року викупила борг УЗ у російського Промінвестбанку за 123,55 млн доларів.

Тепер VR надбавивши пені і штрафи вимагає від держкорпорації вже 300 млн доларів.

Дозвіл на цю угоду підписано заступником голови НБУ Катериною Рожкової, яка була цивільною дружиною голови Промінвестбанку Андрія Рожка. Правоохоронці побачили в цій угоді факт зловживання службовими повноваженнями, такими, що порушують рішення РНБО №126 / 2018 від 14.05.2018 "Про застосування та скасування персональних економічних та інших обмежувальні заходи". Однак Суд проігнорував аргументи УЗ.

Варто зазначити, що через конфлікт на сході України, Укрзалізниця зазнала багатомільйонних збитків, як безпосередньо активів – сотень вантажних і пасажирських вагонів, так і доходів від пасажирських і вантажних перевезень через блокаду східного напрямку, які так і не були відшкодовані. З огляду на те, що залізниця – це, в тому числі, і питання національної безпеки, то до боргів Укрзалізниці повинен бути особливий державний підхід.

Раніше в розслідуванні інтернет-видання "Обозреватель" оприлюднювалися документи, згідно з якими Катерина Рожкова дозволяла продавати ПІБ борги УЗ всупереч санкціям.

"Програє в цій схемі держава, яка змушена буде дотувати своє підприємство. А ще прості українці, які користуються послугами Укрзалізниці. У разі виплати такого величезного боргу зростання вартості перевезень уникнути не вдасться", – зазначали автори публікації.