У Казачій бухті в Криму вибухнув склад боєприпасів росіян, – ГУР

Неподалік Севастополя, в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР кажуть, це диверсія.

Як повідомили у відомстві, свідки чули два вибухи і звуки детонації боєприпасів увечері 28 липня. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

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В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

Вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту росіян,

– повідомила розвідка.

У ГУР також опублікували відео диверсії: на кадрах чути звуки вибухів, а також, як невідомі обговорюють дії. Вони також зауважили, що унаслідок диверсії, ймовірно, є потерпілі. Відео записували вночі, а тому майже нічого не видно, окрім лиш кількох яскравих вибухів унаслідок влучання.

Звуки вибухів та детонації унаслідок диверсії: відео

Казача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя.

Де розташована Казача бухта: карта

До слова, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов обіцяє, що чекати звільнення Криму від окупантів залишилося недовго. Точної дати очільник розвідки не назвав, на запитання журналіста відповів: "Скоро!".