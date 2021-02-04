В Казахстані судять бойовика, що воював на Донбасі, – ЗМІ

4 лютого 2021 , 17:47
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У Казахстані судитимуть Сергія Шалашова, який воював на Донбасі на стороні бойовиків. Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, посібнику окупантів інкримінують "участь у збройному конфлікти на боці іноземної держави".

Джерело: телеграм Андрія Цаплієнка

Шалашов розпочав воювати на боці ДНР ще у 2014 році.

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Казахстан оголосив Шалашова у розшук у 2015 році

За бойові дії на боці російських збройних формувань Казахстан швидко оголосив Шалашова у розшук. Це сталось вже у 2015 році.

Воюючи проти української армії, казах отримав поранення. Чоловік підірвався на міні і залишився без ступні.

Росія відмовлялась видавати Шалашова

З 2018-го бойовик жив в Росії, і та відмовлялась його видати, оскільки він, вбиваючи українців, "не порушував російське законодавство" (за версією росполіції),
– написав Цаплієнко.

Проте Шалашов з часом таки був змушений повернутись до Казахстану. На батьківщині бойовика затримали, тепер на нього чекає суд.

Це важливо! Як повідомив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, за час війни на Сході Україні завдали збитків на 120 мільярдів доларів. А мінімальна сума для реінтеграції окупованого Донбасу сягає 22 мільярди в американській валюті.