В Казахстані судять бойовика, що воював на Донбасі, – ЗМІ

У Казахстані судитимуть Сергія Шалашова, який воював на Донбасі на стороні бойовиків. Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, посібнику окупантів інкримінують "участь у збройному конфлікти на боці іноземної держави".

Джерело: телеграм Андрія Цаплієнка

Шалашов розпочав воювати на боці ДНР ще у 2014 році.

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Казахстан оголосив Шалашова у розшук у 2015 році

За бойові дії на боці російських збройних формувань Казахстан швидко оголосив Шалашова у розшук. Це сталось вже у 2015 році.

Воюючи проти української армії, казах отримав поранення. Чоловік підірвався на міні і залишився без ступні.

Росія відмовлялась видавати Шалашова

З 2018-го бойовик жив в Росії, і та відмовлялась його видати, оскільки він, вбиваючи українців, "не порушував російське законодавство" (за версією росполіції),

– написав Цаплієнко.

Проте Шалашов з часом таки був змушений повернутись до Казахстану. На батьківщині бойовика затримали, тепер на нього чекає суд.