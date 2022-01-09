У Казахстані все йде за гіршим сценарієм

У Казахстані, перетвореному на лабораторію авторитарного транзиту, та покладеному на стіл вівісекторами з ОДКБ, все йде за найгіршим сценарієм. Далі читайте російською.

Эскалация насилия с десятками человеческих жертв при полном отсутствии достоверной информации, выключенном интернете, уничтоженными медиа и запрете на въезд для иностранных журналистов.

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Насилие в Казахстане

Трудно представить, что в современном мире можно убивать людей анонимно, когда неизвестны ни имена убитых, ни обстоятельства "ликвидации", но у Токаева получилось.

В насилии обвиняют протестующих, но закрыли страну совсем не они – это не протестующие скрывают следы преступлений.

Эффективная, выстроенная за десятилетия цензура и отсутствие в стране журналистики, это важное условие для успешной расправы с гражданами – "миротворцы ОДКБ" уже записали это в блокноты.

Стремительная "интернационализация" конфликта, которая с одной стороны делает Кремль его прямым участником, а с другой легитимирует Лукашенко как новоявленного "международного миротворца", делает ситуацию опасной для всех постсоветских обществ.

Если для "стабильности" в Казахстане потребовались российские войска, значит дальше все позволено.

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Что говорят в России

Российские официальные лица класса Б вроде депутатов Госдумы уже делают заявления о том, что сейчас исторический момент, чтобы унести что-то из Казахстана в смысле граждан и территорий.

Много говорилось о том, что Казахстан – это ближайшее будущее России с точки зрения судьбы диктатуры, так вот нынешняя Казахская зима выглядит как пророчество.

Когда люди не смогут больше терпеть, найдутся "миротворцы", которые будут готовы убивать, причем так, чтобы об этом никто не узнал – под покровом гражданский ночи и отключенной по всей стране связи.