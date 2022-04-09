У суботу, 9 квітня, декілька представників казахстанського руху "Oyan, Qazaqstan" прийшли під російське консульство в місті Алмати, щоб вшанувати пам'ять жертв воєнних злочинів вчинених в Україні.

Учасники акції лягли на асфальт зі зв'язаними руками, щоб виразити співчуття українцям, чиї близькі були закатовані у Бучі. Мирний протест тривав лише 3 хвилини.

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Місцева влада стягнула на місце проведення акції не менше двох десятків поліцейських. Крім цього, підігнали три автозаки.

Повідомляється, що чотирьох організаторів акції Асем Жапішеву, Тамілю Анчуткіну, Дархана Шаріпова та Боту Шаріпжан відвезли до відділення поліції для "роз'яснювальної бесіди".

У Казахстані затримали активістів, які вийшли на мирний протест з прапорами України / Фото "Oyan, Qazaqstan"

У поліції коментувати затримання активістів відмовилися.

, що Казахстанське законодавство зобов'язує охочих погоджувати проведення акцій з місцевою владою. Проте Алмати продовжують відхиляти заявки на акції в підтримку України.

Як відбувалося затримання в Алмати – дивіться відео: