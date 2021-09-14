У Казахстані затримали водія з живим конем у салоні: відео з автівки
Джерело:поліція Казахстану
У Казахстані патрульні затримали викрадача коней. Бідолашну тварину чоловік перевозив у салоні легкового автомобіля.
Власник коня не знав про викрадення тварини
31-річний мешканець Уланського району неодноразово викрадав коней і телят. На початку вересня його затримали на гарячому.
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За словами поліцейських, викрадач не відразу вбивав худобу. Спершу він вивозив тварин якомога далі, а тоді починав шукати на них покупців. Найбільше вражає та, що завантажував бідолашних він у свій легковий автомобіль, а тоді непомітно вивозив з місця події.
На трасі зловмисника затримав батальйон патрульної поліції. Його одразу відвезли у відділок поліції. Згодом знайшли й господаря коня, який нічого не знав про викрадення тварини.Зверніть увагу! Відео з автомобіля викрадача ви можете переглянути за цим посиланням. Редакція 24 каналу вирішила не публікувати його з етичних міркувань.
Що загрожує зловмиснику
- Наразі тривають слідчі дії.
- Правоохоронці встановлюють, хто купував у зловмисника тварин.
- Дії самого підозрюваного кваліфікували за статтею про скотокрадство.
- Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.