У Казахстані затримали водія з живим конем у салоні: відео з автівки

У Казахстані патрульні затримали викрадача коней. Бідолашну тварину чоловік перевозив у салоні легкового автомобіля.

Власник коня не знав про викрадення тварини

31-річний мешканець Уланського району неодноразово викрадав коней і телят. На початку вересня його затримали на гарячому.

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За словами поліцейських, викрадач не відразу вбивав худобу. Спершу він вивозив тварин якомога далі, а тоді починав шукати на них покупців. Найбільше вражає та, що завантажував бідолашних він у свій легковий автомобіль, а тоді непомітно вивозив з місця події.

На трасі зловмисника затримав батальйон патрульної поліції. Його одразу відвезли у відділок поліції. Згодом знайшли й господаря коня, який нічого не знав про викрадення тварини.

Що загрожує зловмиснику

Наразі тривають слідчі дії.

Правоохоронці встановлюють, хто купував у зловмисника тварин.

Дії самого підозрюваного кваліфікували за статтею про скотокрадство.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.