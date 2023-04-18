У Броварах чоловіка покусав кажан, – ЗМІ
Джерело:"Трибуна – Бровари"
У мережі з'явилась інформація про те, що у Броварах, а саме – у парку "Перемога", кажан вкусив чоловіка. Відомо, що йому уже надають усе необхідне лікування.
Весна – це період, коли тварини, зокрема кажани, прокидаються зі зимової сплячки. У цей час слід бути дуже обережним, адже рукокрила миша може навіть вкусити.
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Що відомо про інцидент в Броварах
Власне, у понеділок, 17 квітня, місцеві ЗМІ Броварів у Київській області проінформували, що у парку "Перемога" чоловіка покусав кажан.
Послались медіа на директорку Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олену Левченку. Вона порушила це питання під час оперативної наради.
Наразі чоловік отримує антирабічне лікування,
– йдеться у джерелі.
Окрім того, там зазначено, що це далеко не перший випадок, коли домашні чи безхатні тварини кусають людей.Зверніть увагу! Якщо з вас вкусив кажан, собака чи якась інша істота, варто обов'язково звернутися до лікарів по медичну допомогу.
Тварини потребують нашої допомоги
- Згадаємо до цієї теми, що брати наші менші лише інколи можуть приносити нещастя, але здебільшого вони є нашими вірними компаньйонами, що здатні навіть розділяти горе у важку хвилину. Але це, очевидно, йдеться про котів та собак, а не кажанів.
- Разом з тим тварини в сучасному світі – навіть дикі – не можуть без людей. Зокрема, з приходом весни почастішали випадки, коли в парках та скверах білки падають людям на голови. Відбувається це, як і в Києві, так і інших містах і областях.
- Зоозахисники закликають допомагати білкам. Найчастіше падають з дерев саме білченята. Потрібно у такому разі просто прослідкувати, аби мама-білка забрала своє дитятко додому та його ніхто не з'їв. Це займе всього декілька хвилин вашого дорогоцінного часу, але може стільки користі принести природі.