У Броварах чоловіка покусав кажан, – ЗМІ

У мережі з'явилась інформація про те, що у Броварах, а саме – у парку "Перемога", кажан вкусив чоловіка. Відомо, що йому уже надають усе необхідне лікування.

Весна – це період, коли тварини, зокрема кажани, прокидаються зі зимової сплячки. У цей час слід бути дуже обережним, адже рукокрила миша може навіть вкусити.

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Що відомо про інцидент в Броварах

Власне, у понеділок, 17 квітня, місцеві ЗМІ Броварів у Київській області проінформували, що у парку "Перемога" чоловіка покусав кажан.

Послались медіа на директорку Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олену Левченку. Вона порушила це питання під час оперативної наради.

Наразі чоловік отримує антирабічне лікування,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що це далеко не перший випадок, коли домашні чи безхатні тварини кусають людей.

Тварини потребують нашої допомоги

Якщо з вас вкусив кажан, собака чи якась інша істота, варто обов'язково звернутися до лікарів по медичну допомогу.